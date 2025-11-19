Reuters сообщил о продаже российского СПГ в Китай с дисконтом

Reuters: НОВАТЭК продает газ с проекта «Арктик СПГ-2» в Китай с дисконтом до 40%

Скидка была сделана уже для первой партии СПГ, поставленной в августе. Дисконт в размере 30–40% от стоимости делался и в дальнейшем, всего с проекта в Китай начиная с августа было поставлено 14 партий, пишет Reuters

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Российская компания НОВАТЭК с августа снизила цены на свой сжиженный природный газ (СПГ) на 30–40%, чтобы подтолкнуть покупателей из Китая приобретать топливо с проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Арктик СПГ-2» находится под санкциями США и ЕС, напоминает издание. Ограничительные меры ввели также Канада и Великобритания.

По словам источника в отрасли, знакомого со сделкой, НОВАТЭК продал первую партию газа с «Арктик СПГ-2» в августе 2025-го со скидкой в размере от $3 до $4 к базовой цене СПГ для азиатского рынка (около $11 за 1 млн БТЕ). Покупатель получил эту партию 28 августа.

Другой источник, знакомый со сделками, сообщил, что на следующие поставки (всего, по его информации, с августа таких было 14) китайские покупатели также получили существенные скидки — примерно 30–40% от стоимости. Таким образом, грузы продаются по цене от $28 млн до $32 млн, что значительно ниже рыночной стоимости, которая превышает $44 млн, отмечает Reuters.

Издание отмечает, что установить названия китайских компаний, которые покупали у НОВАТЭКа газ, не удалось.

РБК направил запрос в ПАО «НОВАТЭК».

«Арктик СПГ-2» — это крупнотоннажный проект НОВАТЭКа и его иностранных партнеров по добыче природного газа и производству СПГ в Арктическом регионе. Оператором выступает ООО «Арктик СПГ-2». Ресурсной базой завода служит месторождение Утреннее, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Разработка проекта завершилась в 2018 году. Он предполагает строительство трех линий сжижения по 6,6 млн т в год (общей мощностью 19,8 млн т) и направлен на укрепление позиций России на мировом рынке СПГ, в частности на обеспечение поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по Северному морскому пути (СМП). На июль 2025 года строительство объекта завершено частично. Долями по 10% в проекте владеют две китайские нефтяные корпорации — Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC), «дочка» Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC).

Глава Минэнерго Сергей Цивилев в октябре сообщил, что российские власти планируют наращивать поставки сжиженного газа в Китай. Главными поставщиками, по его словам, должны выступить заводы «Арктик СПГ-2» и «Сахалин-2».