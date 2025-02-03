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Политика ,  
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Японский премьер извинился за слова о свалке ядерных отходов на Курилах

Японские чиновники предложили разместить ядерные отходы на Курильских островах, но власти страны идею отвергли. Министр экономики назвал инициативу бессмысленной и шокирующей, а глава правительства обвинил их в высокомерии
Сигэру Исиба
Сигэру Исиба (Фото: Charly Triballeau / Getty Images)

Заявления о возможности захоронения ядерных отходов на Курильских островах являются недопустимыми, заявил японский премьер Сигэру Исиба на заседании бюджетного комитета нижней палаты парламента, передают Mainichi и Nikkan.

Его слова касались высказываний неназванных чиновников из Японской организации по управлению ядерными отходами (NUMO) и Управления природных ресурсов и энергетики, сделанных на брифинге, посвященном выбору мест окончательного захоронения высокоактивных радиоактивных отходов с атомной электростанции. Один из них счел, что «это убьет трех или четырех зайцев одним выстрелом».

«Я не знаю, какова была цель этого замечания, но я думаю, что это было проявлением распущенности, высокомерия и самомнения. Как возглавляющий правительство, я хотел бы принести свои глубочайшие извинения», — сказал Исиба.

Министр экономики Ёдзи Муто признался, что был шокирован, когда услышал предложения чиновников: «Это было бездумное заявление, лишенное всякого смысла». Протест также выразили власти северной провинции Хоккайдо, к которой, согласно позиции Токио, относятся Курильские острова.

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Политика
Фото:Buddhika Weerasinghe / Getty Images

СССР присоединил Курильские острова в период Второй мировой войны, после распада страны они остались в составе России. Москва и Токио не подписали мирное соглашение, японская сторона продолжает считать архипелаг (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа мелких необитаемых островов) своей территорией.

В 1956 году стороны подписали советско-японскую декларацию, также называемую Московской декларацией, которая прекратила состояние войны между странами, что позволило Москве и Токио обменяться послами и нормализовать отношения.

Глава МИДа Сергей Лавров напоминал в 2004 году, что в документе «предлагалось отдать Японии два южных, так скажем, острова [Хабомаи и Шикотан], и на этом поставить точку». В 2019-м он подтвердил, что Россия никогда не отказывалась от взятых в период СССР обязательств и будет ответственно к ним подходить.

В 2022 году Россия приостановила переговоры с Японией о мирном соглашении из-за санкций. «Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий, и прежде всего с японской стороны», — говорил президент Владимир Путин.

Японские власти регулярно заявляют о желании заключить мирное соглашение. Токио считает Курильские острова «незаконно оккупированными». В Кремле в 2022-м заявили, что «все четыре острова являются неотъемлемой территорией России».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Курильские острова Япония Сигэру Исиба
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