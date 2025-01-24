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Политика ,  
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Исиба подтвердил курс Японии на мирное урегулирование с Россией

Сигэру Исиба
Сигэру Исиба (Фото: Kiyoshi Ota / Getty Images)

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в очередной раз заявил о намерении Токио продолжить усилия по решению территориальной проблемы и заключению мирного договора с Россией, несмотря на существующие сложности в двусторонних отношениях. Об этом он сообщил в своем обращении к парламенту, передает ТАСС.

«Японско-российские отношения находятся в сложной ситуации, однако наша страна продолжит стремиться к разрешению территориального вопроса и заключению мирного договора», — сказал Исиба.

Эту фразу он уже неоднократно озвучивал в ходе парламентских сессий. Подобную позицию ранее высказывал и его предшественник Фумио Кисида.

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Премьер Японии уже подчеркивал необходимость заключения мирного договора с Россией и решения территориального вопроса по Северным территориям (Южные Курилы) в ноябре 2024 года.

Исиба также упоминал о нарушении воздушного пространства Японии в 2024 году российскими и китайскими военными самолетами. В ответ на это Минобороны заявило, что все полеты самолетов российских Воздушно-космических сил выполнялись в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Япония и СССР, правопреемницей которого является Россия, не подписали мирный договор после Второй мировой войны из-за спора о Южных Курилах, которые отошли к СССР по итогам войны.

В 2022 году Россия приостановила переговоры о мирном договоре с Токио, ссылаясь на санкции, введенные Японией против России.

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