Путин заявил об отсутствии условий для мирного договора России и Японии

Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

На данный момент условий для заключения мирного договора России и Японии нет, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.

По словам Путина, на диалог Токио и Москвы влияет также ангажированность Японии в сфере украинского кризиса.

«Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий, и прежде всего, с японской стороны», — заявил президент России.

Россия в двусторонних отношениях не совершала ничего, что осложнило бы диалог между странами, подчеркнул он.

Япония и Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, не подписывали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Стороны до сих пор не сделали этого из-за неразрешенного территориального спора. Он касается Южных Курильских островов — Кунашира, Шикотана, Итурупа, а также гряды Хабомаи. До Второй мировой войны они были японскими, но по итогам отошли к СССР. Япония неоднократно требовала вернуть спорные территории.