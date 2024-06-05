 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2024 ,  
0 

Путин заявил об отсутствии условий для мирного договора России и Японии

Сюжет
ПМЭФ-2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

На данный момент условий для заключения мирного договора России и Японии нет, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.

По словам Путина, на диалог Токио и Москвы влияет также ангажированность Японии в сфере украинского кризиса.

«Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий, и прежде всего, с японской стороны», — заявил президент России.

Россия в двусторонних отношениях не совершала ничего, что осложнило бы диалог между странами, подчеркнул он.

Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией
Политика
Фумио Кисида

Япония и Советский Союз, правопреемницей которого стала Россия, не подписывали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Стороны до сих пор не сделали этого из-за неразрешенного территориального спора. Он касается Южных Курильских островов — Кунашира, Шикотана, Итурупа, а также гряды Хабомаи. До Второй мировой войны они были японскими, но по итогам отошли к СССР. Япония неоднократно требовала вернуть спорные территории.

Теги
Персоны
Владимир Путин Япония Россия мирный договор
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Японии заявили о курсе на заключение мирного договора с Россией
Политика
Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией
Политика
Медведев заявил о планах разместить на Курилах новое оружие
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
Адвокат спрятавшегося от суда немецкого инвестора объяснил его поступок Общество, 00:22
Путин раскрыл, какой флаг ему ближе к сердцу Политика, 00:17
В России впервые за 10 лет появился новый кириллический домен региона Технологии и медиа, 00:03
Украинский бомбардир и чудо «Байера». Главные сенсации топ-5 чемпионатов Спорт, 00:02
Путин заявил, что с Украиной «можно решить» вопрос мирного договора Политика, 05 июн, 23:52
Путин словами «с какого хрена» ответил на вопрос о ядерной сделке Ирана Политика, 05 июн, 23:29
Путин — о нападении на НАТО: «Тупые, как стол?» Политика, 05 июн, 23:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин заявил об отсутствии условий для мирного договора России и Японии Политика, 05 июн, 23:07
Путин назвал условие использования Россией «ядерной дубинки» Политика, 05 июн, 23:04
МИД Франции осудил заявление российского дипломата о военных инструкторах Политика, 05 июн, 22:59
Путин объяснил значение слова «денацификация» Политика, 05 июн, 22:24
ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду Политика, 05 июн, 22:16
Путин рассказал, как прекратить боевые действия на Украине за 2-3 месяца Политика, 05 июн, 22:16
Путин связал удары по России при участии Запада с прямой войной Политика, 05 июн, 22:15