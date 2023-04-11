Япония вновь назвала Курилы «незаконно оккупированными»

Остров Кунашир (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Япония снова обозначила Южные Курильские острова (Токио называет их «северными территориями») в своей «Синей книге по дипломатии» «незаконно оккупированными Россией». Документ опубликован на сайте японского МИДа. В прошлом апреле в той же «Синей книге» Япония впервые за 19 лет назвала Южные Курилы «оккупированными».

Речь идет об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи.

«Северные территории, на которые распространяется суверенитет Японии, — это исконные японские территории, которые сейчас находятся под незаконной оккупацией России», — говорится в тексте «Синей книги» (цитата по ТАСС).

В японском МИДе также назвали проблему принадлежности этих территорий «самым серьезным нерешенным вопросом японско-российских отношений» и раскритиковали Москву за решение прекратить переговоры с Токио по вопросу мирного договора.

В марте прошлого года российский МИД заявил, что Москва не намерена продолжать с Токио переговоры о мирном договоре из-за «недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России». Тогда в ответ на военную операцию на Украине Япония ввела санкции против России. Москва также прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах. В минувшем феврале японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора.