В ответ на пошлины Трампа Канада введет свои, а Китай подаст иск в ВТО

Трамп ввел пошлины в отношении канадских, мексиканских и китайских товаров в рамках борьбы с нелегальными мигрантами и распространением наркотика фентанила. Все три страны уже заявили о тех или иных мерах в ответ

Дональд Трамп и Джастин Трюдо (слева направо) в 2017 году (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Канада в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в 25% на ее товары принимает аналогичные меры, заявил канадский премьер Джастин Трюдо, передает Reuters.

25%-ми пошлинами облагаются товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд). С 4 февраля вступят в силу меры в отношении товаров на сумму 30 млрд канадских долларов, через три недели после этого — на оставшуюся сумму. С 4 февраля начнут действовать и американские меры.

США ввели пошлины в 25% на все канадские товары, кроме энергоресурсов — пошлина на них составит 10%. «Более низкая ставка на энергоносители отражает желание свести к минимуму любое значительное повышение цен на бензин или коммунальные услуги», — пояснил высокопоставленный чиновник американской администрации AP.

Трюдо добавил, что Канада может прибегнуть и к нетарифным мерам, например, связанным с энергоресурсами и критически важными материалами. Также он призвал канадцев покупать местные товары и отдыхать в своей стране, а не в США.

Трамп одновременно ввел пошлины и на китайскую продукцию в размере 10%. Министерство торговли Китая заявило, что такие односторонние меры нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО).

«Это не только не способствует решению собственных проблем, но и нарушает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США. В ответ на неправомерные действия США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для надежной защиты своих прав и интересов», — сказано в заявлении ведомства, которое приводит «Синьхуа».

Третьей страной, в отношении которой Трамп решил применить пошлины, стала Мексика (тоже 25%-ые). Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что поручила реализовать «тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики». «Ничего не делай силой; все по разуму и праву», — отметила она.

Трамп связывал введение пошлин против этих стран с борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила.

В Китае заявили о надежде, что США «будут рассматривать и решать свои собственные проблемы с фентанилом и другие проблемы объективно и рационально, а не угрожать другим странам пошлинами». Пекин призвал Вашингтон работать «на равных» и укреплять сотрудничество.