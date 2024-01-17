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В Финляндии запланировали не открывать границу с Россией в феврале

Ilta-Sanomat: власти Финляндии не хотят открыть границу с Россией с 11 февраля

Финские власти приняли решение не открывать границу с Россией с 11 февраля, сообщила Ilta-Sanomat со ссылкой на источник в правительстве.

«Мы позаботимся о том, чтобы границу не пришлось открывать даже на короткое время», — заявил он.

Как пишет издание, в правительстве готовы немедленно открыть границу, если Россия прекратит «свою гибридную операцию», однако пока Хельсинки не видит такой перспективы. Ситуация вряд ли изменится менее чем за месяц, отметил другой источник издания в кабинете министров. Третий собеседник предположил, что России может быть выгодно держать границу закрытой.

Для сохранения границы закрытой необязательно принимать специальный закон, но решение необходимо пересматривать каждый месяц, и важно гарантировать, чтобы погранпереходы не были открыты даже на день-два, считает один из источников Ilta-Sanomat.

МИД счел странными обвинения Финляндии в отправке беженцев к границе
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Фото:Vesa Moilanen / Global Look Press

Все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией были закрыты с 30 ноября по 14 декабря 2023 года в соответствии с решением правительства Финляндии. Хельсинки объяснял это тем, что Москва якобы направляет в страну мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые по просят убежища.

После этого были открыты погранпереходы «Ваалима» и «Ниирала» (с российской стороны — «Торфяновка» и «Брусничное» в Ленинградской области). Тем не менее из-за того, что в тот же день на границе оказались более 100 просителей убежища, ее вновь закрыли на месяц. 11 января правительство Финляндии продлило действие меры до 11 февраля.

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Финляндия подготовит меры, «не ущемляющие» просителей убежища на границе
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Фото:Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Еще в ноябре 2023 года МИД России отверг обвинения финской стороны в намеренной отправке мигрантов к границе и назвал такие заявления «очень странными». «Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной», — считает ведомство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что финские власти решили сознательно дистанцироваться от России и выразил в связи с этим сожаление.

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