Россия и Финляндия прекратили приграничное сотрудничество

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Соглашение о приграничном сотрудничестве России и Финляндии прекратило свое действие 24 января. Об этом говорится в сообщении российского МИДа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«24 января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству», — сообщило ведомство.

25 октября 2023 года в МИД России вызвали посла Финляндии Антти Хелантеря. Ему заявили, что «в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии в отношении России», в том числе на «дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз», Россия решила прекратить действие соглашения о приграничном сотрудничестве. В ноте отмечалось, что в соответствии со ст. 14 этого договора он прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года.

Документ о развитии приграничного сотрудничества был подписан Россией и Финляндией в 2012 году. Согласно ему стороны договорились совместно заниматься социально-экономическим развитием приграничных регионов, создавать условия для осуществления взаимных перевозок пассажиров и грузов, обустраивать пункты пропуска через российско-финскую государственную границу, помогать при возникновении лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, предупреждать о стихийных бедствиях и техногенных авариях.