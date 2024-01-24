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Война санкций ,  
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Россия и Финляндия прекратили приграничное сотрудничество

Договор о приграничном сотрудничестве России и Финляндии утратил силу
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Война санкций
Фото: IMAGO / Minna Raitavuo / Global Look Press
Фото: IMAGO / Minna Raitavuo / Global Look Press

Соглашение о приграничном сотрудничестве России и Финляндии прекратило свое действие 24 января. Об этом говорится в сообщении российского МИДа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«24 января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству», — сообщило ведомство.

25 октября 2023 года в МИД России вызвали посла Финляндии Антти Хелантеря. Ему заявили, что «в числе ответных мер на конфронтационные действия Финляндии в отношении России», в том числе на «дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз», Россия решила прекратить действие соглашения о приграничном сотрудничестве. В ноте отмечалось, что в соответствии со ст. 14 этого договора он прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года.

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Документ о развитии приграничного сотрудничества был подписан Россией и Финляндией в 2012 году. Согласно ему стороны договорились совместно заниматься социально-экономическим развитием приграничных регионов, создавать условия для осуществления взаимных перевозок пассажиров и грузов, обустраивать пункты пропуска через российско-финскую государственную границу, помогать при возникновении лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, предупреждать о стихийных бедствиях и техногенных авариях.

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Теги
Финляндия МИД соглашение Договор граница
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