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Финляндия продлила закрытие границы c Россией

Правительство Финляндии продлило закрытие границы c Россией еще на месяц
Правительство Финляндии решило продлить закрытие восточной границы с Россией еще на месяц, до 11 февраля. В МВД заявили, что ситуация с просителями убежища на границе не изменилась
Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters
Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Правительство Финляндии решило продлить закрытие восточной границы с Россией еще на месяц, до 11 февраля, заявила глава МВД Мари Рантанен, сообщает Yle.

«Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии», — сказала Рантанен.

Министр признала, что ограничения негативно сказываются на проживающих в Финляндии россиянах и держателях паспортов двух стран, но отметила, что ситуация на границе с просителями убежища не изменилась и что угроза гибридного влияния сохраняется.

Пограничные пункты на восточной границе закрыты с середины декабря.

Первые пункты пропуска власти закрыли в середине ноября прошлого года из-за наплыва просителей убежища без надлежащих документов, в чем Финляндия обвинила Россию. Поскольку поток не сократился, в конце того же месяца закрылись все пограничные переходы.

14 декабря финская сторона решила открыть два погранпункта: «Ваалима» и «Ниирала» (с российской стороны — «Торфяновка» и «Брусничное» в Ленинградской области). Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти вновь перекрыли всю восточную границу на месяц, до 14 января. Глава МВД тогда сообщила, что ситуация нормализуется только тогда, когда прекратится поток людей, пытающихся незаконно попасть в страну.

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Мигранты на одном из КПП в Выборгском районе

Российская сторона отвергла обвинения. В Кремле подчеркивали, что погранпунктами пользуются те, кто имеет на это законное право, и что российские пограничники полностью соблюдают служебные инструкции.

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Теги
Елена Чернышова
Финляндия граница Россия
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