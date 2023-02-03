Канада ввела санкции против «РИА Новости», Колесникова, Брилева и Билана

Канада ввела санкции против 38 россиян, а также 16 СМИ и организаций

Всего Оттава включила в список 38 россиян, а также 16 СМИ и организаций за «распространение дезинформации и пропаганды»

Канада включила в санкционный список 38 россиян и 16 СМИ и организаций за «распространение дезинформации и пропаганды».

Под санкции попали:

журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников;

бывший ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев;

депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн;

актер и певец Михаил Боярский;

военный корреспондент Евгений Поддубный;

актер Марат Башаров;

певец Николай Басков;

певец Дима Билан;

лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев;

певец Олег Газманов;

певица Полина Гагарина;

певица Надежда Бабкина;

певец Александр Буйнов;

телеведущая Дана Борисова;

певица Ирина Аллегрова;

актер Максим Аверин;

музыкант Игорь Бутман;

певица Лариса Долина;

актер Дмитрий Дюжев;

певица Виктория Дайнеко;

актер Михаил Галустян;

МИА «Россия сегодня» и «РИА Новости»;

«Царьград медиа»,

Агентство интернет-исследований (так называемая фабрика троллей) и др.

С начала военных действий на Украине Оттава неоднократно вводила санкции против России. В частности, ограничения коснулись вице-премьеров Александра Новака и Дениса Мантурова, главы Минэнерго Николая Шульгинова, председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, ряда глав регионов, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, актера и депутата Дмитрия Певцова, главного редактора и владельца издания «Московский комсомолец» Павла Гусева, телеведущую Наилю Аскер-заде, журналистов «Комсомольской правды» Александра Коца и Александра Гамова, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, замгендиректора «Газпром-Медиа» Тину Канделаки и т.д.

В декабре прошлого года Москва в ответ внесла в список санкции 200 канадцев, в том чиле «активистовм ногочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима» премьер-министра страны Джастина Трюдо.