Канада ввела санкции против «РИА Новости», Колесникова, Брилева и Билана
Канада включила в санкционный список 38 россиян и 16 СМИ и организаций за «распространение дезинформации и пропаганды».
Под санкции попали:
- журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников;
- бывший ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев;
- депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн;
- актер и певец Михаил Боярский;
- военный корреспондент Евгений Поддубный;
- актер Марат Башаров;
- певец Николай Басков;
- певец Дима Билан;
- лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев;
- певец Олег Газманов;
- певица Полина Гагарина;
- певица Надежда Бабкина;
- певец Александр Буйнов;
- телеведущая Дана Борисова;
- певица Ирина Аллегрова;
- актер Максим Аверин;
- музыкант Игорь Бутман;
- певица Лариса Долина;
- актер Дмитрий Дюжев;
- певица Виктория Дайнеко;
- актер Михаил Галустян;
- МИА «Россия сегодня» и «РИА Новости»;
- «Царьград медиа»,
- Агентство интернет-исследований (так называемая фабрика троллей) и др.
С начала военных действий на Украине Оттава неоднократно вводила санкции против России. В частности, ограничения коснулись вице-премьеров Александра Новака и Дениса Мантурова, главы Минэнерго Николая Шульгинова, председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, ряда глав регионов, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, актера и депутата Дмитрия Певцова, главного редактора и владельца издания «Московский комсомолец» Павла Гусева, телеведущую Наилю Аскер-заде, журналистов «Комсомольской правды» Александра Коца и Александра Гамова, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, замгендиректора «Газпром-Медиа» Тину Канделаки и т.д.
В декабре прошлого года Москва в ответ внесла в список санкции 200 канадцев, в том чиле «активистовм ногочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима» премьер-министра страны Джастина Трюдо.