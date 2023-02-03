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Канада ввела санкции против «РИА Новости», Колесникова, Брилева и Билана

Канада ввела санкции против 38 россиян, а также 16 СМИ и организаций
Всего Оттава включила в список 38 россиян, а также 16 СМИ и организаций за «распространение дезинформации и пропаганды»

Канада включила в санкционный список 38 россиян и 16 СМИ и организаций за «распространение дезинформации и пропаганды».

Под санкции попали:

  • журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников;
  • бывший ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев;
  • депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн;
  • актер и певец Михаил Боярский;
  • военный корреспондент Евгений Поддубный;
  • актер Марат Башаров;
  • певец Николай Басков;
  • певец Дима Билан;
  • лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев;
  • певец Олег Газманов;
  • певица Полина Гагарина;
  • певица Надежда Бабкина;
  • певец Александр Буйнов;
  • телеведущая Дана Борисова;
  • певица Ирина Аллегрова;
  • актер Максим Аверин;
  • музыкант Игорь Бутман;
  • певица Лариса Долина;
  • актер Дмитрий Дюжев;
  • певица Виктория Дайнеко;
  • актер Михаил Галустян;
  • МИА «Россия сегодня» и «РИА Новости»;
  • «Царьград медиа»,
  • Агентство интернет-исследований (так называемая фабрика троллей) и др.

С начала военных действий на Украине Оттава неоднократно вводила санкции против России. В частности, ограничения коснулись вице-премьеров Александра Новака и Дениса Мантурова, главы Минэнерго Николая Шульгинова, председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, ряда глав регионов, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, актера и депутата Дмитрия Певцова, главного редактора и владельца издания «Московский комсомолец» Павла Гусева, телеведущую Наилю Аскер-заде, журналистов «Комсомольской правды» Александра Коца и Александра Гамова, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, замгендиректора «Газпром-Медиа» Тину Канделаки и т.д.

В декабре прошлого года Москва в ответ внесла в список санкции 200 канадцев, в том чиле «активистовм ногочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима» премьер-министра страны Джастина Трюдо.

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Елена Чернышова
Канада санкции
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