Посол обвинил Канаду в несоблюдении международного права за санкции

Посол в связи с санкциями в отношении России: в Канаде забыли о международном праве

Россия ответит на новые канадские санкции, под которые попали журналисты и артисты, заявил «РИА Новости» российский посол в Канаде Олег Степанов.

«Любые так называемые санкции, рестриктивные меры, которые не проходят через одобрение Совета Безопасности ООН, незаконны в принципе. Все об этом прекрасно знают, но на Западе уже все давно забыли о международном праве», — сказал Степанов.

Ранее сегодня Канада ввела санкции против десятков физических и юридических лиц России, в том числе медиагруппы «Россия сегодня», журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова», артистов и певцов эстрады. В частности, в реестр попали ведущие Сергей Брилев и Андрей Норкин, а также певцы Олег Газманов, Полина Гагарина и Николай Басков.

В ответ на включение в санкционный реестр депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале: «В какой творческой и яркой компании я оказался! Просто песня!». Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил «РИА Новости», что санкции против СМИ и деятелей культуры России — «продолжение эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет».

7 января президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против журналистов и артистов (в том числе тех, которые попали под ограничительные меры Канады). Украинские санкции подразумевают блокировку как личных активов, так и тех, которыми фигуранты списка могли воспользоваться через третьих лиц. Они будут действовать на протяжении десяти лет.