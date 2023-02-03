«Учредителя» канала ВЧК-ОГПУ заподозрили в вымогательстве ₽12 млн

Александра Гусова задержали по делу о вымогательстве и доставили в суд. Следствие считает, что он сотрудничал с лицами, вымогавшими средства у бизнесмена Алишера Усманова и депутата Госдумы Андрея Скоча

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Следственный комитет попросил суд арестовать ранее задержанного администратора телеграм-канала «Новый век» и, по сообщению ТАСС, канала «112», учредителя канала ВЧК-ОГПУ Александра Гусова по делу о вымогательстве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Тверского суда Москвы.

РБК направил запрос телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ. Сам канал заявил, что Гусов к деятельности канала не имеет и не имел отношения и у канала нет учредителей, а его дело никак не связано с ВЧК-ОГПУ.

«Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гусова Александра Сергеевича (администратор телеграм-канала «Новый век»)», — сообщили в суде.

Гусова задержали в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное организованной группой или в целях получения имущества в особо крупном размере, либо с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до 15 лет со штрафом). О сути подозрений не сообщается, подозреваемого уже доставили в суд.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что Гусов является также учредителем канала ВЧК-ОГПУ. Телеграм-канал «112» уточняет, что Гусов является совладельцем ВЧК-ОГПУ.

«Задержание связано с уголовным делом в отношении бывшего журналиста «Росбалта» (Минюст включил издание в октябре 2022 года в реестр СМИ-иноагентов) Александра Шварева, который находится в розыске за клевету и вымогательство у бизнесмена Алишера Усманова и депутата Госдумы Андрея Скоча. В ходе расследования установлено, что Гусов является соучастником преступления и продолжает работать с журналистом», — пишет «112».

Телеграм-канал утверждает, что «через Гусова Шварев вымогал деньги у крупных бизнесменов и политиков за так называемый блок, то есть отказ от негативных публикаций на контролируемых им телеграм-каналах»: ВЧК-ОГПУ, «Компромат ГРУПП», «Караульный компромата» и «Русский криминал».

Baza пишет, что Гусова обвиняют в координации группировки, которая шантажировала бизнесменов. «Один из них — предположительно основатель Yota Альберт Авдолян — отдал подозреваемым 12 млн руб. Кроме Гусова в вымогательстве подозревают еще одного человека, скрывающегося за границей. По предварительным данным, речь о бывшем журналисте издания «Росбалт» Александре Швареве», — пишет Baza, отмечая, что последний может скрываться за границей.

Представитель компании «А-Проперти», принадлежащей Альберту Авдоляну, отказался от комментариев.

Пресс-служба МВД России сообщила о задержании полицейскими и сотрудниками ФСБ «руководителя известного PR-агентства», не называя фамилии задержанного. «В начале февраля в полицию обратился российский бизнесмен и меценат, который сообщил, что злоумышленники вымогают у него денежные средства. В противном случае угрожают разместить в медиапространстве вымышленную информацию, которая порочит его деловую репутацию. Оперативники установили, что противоправные действия совершались соучастниками на протяжении нескольких лет», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что «потерпевший лишился около 12 млн руб». «Предварительно установлено, что одну часть этой суммы получил руководитель PR-агентства, а другая перечислена организатору криминальной схемы, который в настоящее время скрывается от правоохранительных органов за рубежом», — говорится в сообщении.

Дома у задержанного прошли обыски, сотрудники правоохранительных органов изъяли у него компьютерную технику, средства связи и другие предметы. Baza сообщает, что обыски проводились 25 января, после чего он был доставлен в полицию, где провел сутки.

РБК обратился за комментарием к адвокатам Гусова Павлу Вислобоку, Антону Красноперову.

Ранее, в октябре 2022 года, сообщалось, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов стал потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Как сообщал ТАСС со ссылкой на материалы дела, Суханов и Романовский «в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершение вымогательства у Чемезова»: подготовили статью для телеграм-канала «Тушите свет», содержащую сведения в отношении Чемезова, которые могли «причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких».

Следователь по делу сообщил тогда в суде, что Суханов и Романовский вымогали у Чемезова 11 млн руб. за нераспространение информации в телеграм-канале, а Суханов был задержан при получении первого транша в размере 800 тыс. руб. от представителя Чемезова.

В том же октябре сотрудники полиции задержали владельцев и администраторов сети телеграм-каналов по подозрению в публикации ложных и дискредитирующих сведений в отношении бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций и высокопоставленных чиновников. По данным ведомства, в обмен на удаление информации создатели каналов требовали перевести им деньги на криптокошельки. Тем, кто соглашался, «в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно». Общее число подписчиков сети телеграм-каналов составило 900 тыс. МВД не приводит их названий, но, как сообщил источник РИА «Новости», в их числе оказались блоги «Как-то вот так», «Закулисный шептун» и «Волга brief».