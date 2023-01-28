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СК проверит на терроризм возможного владельца телеграм-канала Nexta Live

СК проверяет владельца телеграм-канала Nexta Live на предмет размещения сообщений с призывами к терроризму и устанавливают причастность жителя Москвы к деятельности канала, рассказали источники РБК.
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В столичном управлении СКР проводится проверка по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, об этом РБК рассказал источник, близкий к Следственному комитету, информацию подтвердил источник, знакомый с материалами дела. Ранее о следственных мероприятиях сообщал телеграм-канал Baza.

По словам собеседника, с 12 по 16 марта прошлого года в телеграм-канале «Nexta Live» появилось сообщение, которое следователи расценили как призыв к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК, максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса составляет до 7 лет лишения свободы). По версии следствия, сообщение разместил владелец канала. Следователи проверяют на причастность к деятельности данного канала Олега Селиверова, проживающего в Москве, говорят источники РБК.

Источник РБК сообщил, что на человека, которого следствие считает связанным с телеграм-каналом, следователи вышли после проведения комплекса оперативно-технических мероприятий. В настоящее время сотрудники СК пытаются установить других людей, причастных к публикациям Nexta Live, отметил он.

У NEXTA Live 1,3 млн подписчиков в Telegram. Канал набрал популярность во время протестов в ходе президентских выборов в Белоруссии в 2020-м. В следующем году экс-главреда канала Романа Протасевич и россиянку Софью Сапегу задержали в аэропорту Минска — самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс посадили в стране из-за сообщения об угрозе взрыва (впоследствии страны ЕС ввели санкции против Минска).

Осенью 2021-го МВД Белоруссии признало телеграм-канал экстремистским формированием.

В 2022-м против создателя канала Степана Путило, его сотрудника Яна Рудика и «иных лиц» в Белоруссии завели дело об организации террористической деятельности.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Nexta Следственный комитет Белоруссия
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