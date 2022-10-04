МВД задержало владельцев телеграм-каналов за вымогательство у чиновников

МВД задержало владельцев телеграм-каналов за вымогательство у бизнесменов и чиновников

По данным полиции, владельцы сети телеграм-каналов с 900 тыс. подписчиков публиковали ложные и дискредитирующие сведения о бизнесменах, чиновниках и менеджерах госкорпораций, а в обмен на их удаление требовали деньги

Фото: mvdmedia.ru

Сотрудники полиции задержали владельцев и администраторов сети телеграм-каналов, публиковавших ложные и дискредитирующие сведения в отношении бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций и высокопоставленных чиновников, сообщает пресс-центр МВД.

По данным ведомства, в обмен на удаление информации создатели каналов требовали перевести им деньги на криптокошельки. Тем, кто соглашался, «в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно».

Общее число подписчиков сети телеграм-каналов составило 900 тыс. МВД не приводит их названий, но, как сообщил источник РИА «Новости», в их числе оказались блоги «Как-то вот так», «Закулисный шептун» и «Волга brief».

Задержанные — 50-летний москвич, который «вовлек в криминальный бизнес своего сына», и уроженец Ульяновска, их арестовали. При обысках силовики изъяли электронные устройства, записные книжки и «другие предметы, имеющие доказательственное значение». МВД завело дело по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере).

В конце сентября по делу о вымогательстве арестовали администратора канала «Как-то вот так» Александра Спирина и владельца блога «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова. В постановлении суда говорилось, что последнего обвиняют в вымогательстве денег у потерпевшего (его имя не сообщалось) «под угрозой распространения ложных, дискредитирующих и позорящих сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам». Подробности дела Спирина не сообщались.