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Пригожин ответил на данные о попытках США изгнать ЧВК «Вагнер» из Африки

Пригожин рекомендовал Африке следить за тактикой США по «ползучему захвату» территорий
AP сообщило, что США пытаются изгнать ЧВК из Ливии и Судана. Пригожин заявил на это, что «Вагнер» следит за тем, как Вашингтон оказывает давление на другие страны. Он назвал ЧВК «преторианской гвардией» Африки
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» следит за тем, как США оказывают давление на другие страны, в том числе африканские, заявил основатель организации Евгений Пригожин, комментируя публикацию Associated Press о том, что США и их союзники в Африке пытаются вытеснить ЧВК из Ливии и Судана.

«Мы внимательно следим за перемещениями директора ЦРУ и попытками давления на власти различных государств. Мы всегда свято относимся к суверенитету стран. Для Африки особо остро стоит вопрос неоколониализма», — сказал Пригожин.

ЦРУ (Центральное разведывательное управление) возглавляет Уильям Бернс. Представитель запорожской администрации Владимир Рогов в своем телеграм-канале писал, что украинский лидер Владимир Зеленский обсуждал с Бернсом организацию покушения на Пригожина. Сам бизнесмен указывал, что пресс-служба сообщила ему об этом.

Странам континента Пригожин рекомендовал «внимательно относиться к политике США и к американской тактике ползучего захвата свободных территорий».

AP со ссылкой на чиновников из Ливии, Судана и Египта сообщило, что Вашингтон обращался к Египту и Объединенным Арабским Эмиратам для того, чтобы они оказали «давление на военных лидеров в Судане и Ливии» и вынудили их отказаться от связей с ЧВК. Один из собеседников агентства из Египта сообщил, что США «одержимы» вопросом о «Вагнере» и поднимают его на каждой встрече.

Пригожин, говоря в сентябре об основании ЧВК, говорил, что она появилась в 2014 году и действовала в Донбассе, но бойцы также «защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев».

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На Западе «Вагнер» неоднократно связывали с происходящими в африканских странах конфликтами. Например, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указывал, что ЧВК контролирует все ключевые вопросы в сфере безопасности в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), а также действовала в Мали. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Госдеп расследовал деятельность группы в ЦАР, он также обвинил ЧВК во вмешательстве в миротворческие операции ООН.

Боррель в интервью французской газете Le Monde назвал «Вагнер» «преторианской гвардией для африканских диктатур». Пригожин в ответ заявил, что ЧВК является «в чистом виде преторианской гвардией для охраны угнетенных народов африканских стран».

Преторианской гвардией называли личную охрану римских императоров.

Евросоюз и США ввели санкции против ЧВК «Вагнер». Кроме того, Вашингтон признал ее транснациональной преступной организацией.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Ливия Судан США Африка
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