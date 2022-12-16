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Блинкен заявил, что деятельность ЧВК Вагнера мешает миссии ООН в Африке

Госсекретарь США Блинкен: деятельность ЧВК Вагнера мешает работе миссии ООН в Африке

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые действуют в Африке, мешают работе миротворцев ООН, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам саммита США — Африка, который проходил в Вашингтоне.

Блинкена попросили высказаться по поводу деятельности компании в Африке. В ответ госсекретарь заявил, что американский Госдепартамент расследовал деятельность ЧВК в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

«Была задокументирована эксплуатация ресурсов, которой занимается «Вагнер». Мы видели, как «Вагнер» вмешивается в миротворческие операции ООН, подвергая опасности миротворцев, подвергая опасности сотрудников ООН. Это длинный перечень плохих поступков», — отметил госсекретарь.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее утверждал, что ЧВК Вагнера контролирует все ключевые вопросы в сфере безопасности в ЦАР, и упоминал ее в контексте ситуации в Мали. В течение года там произошло два военных переворота.

Наемничество в России законодательно запрещено: за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359), за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — до 15 лет тюремного заключения. Других законов, регулирующих сферу ЧВК, в России нет.

В Совете ЕС по иностранным делам утверждают, что «группа Вагнера несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике, в том числе за пытки и внесудебные, массовые или произвольные казни и убийства». Структура ввела санкции против самой ЧВК и связанных с ней лиц.

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Власти США и Евросоюза заявляли о наличии «тесных связей, в том числе финансовых, с ЧВК Вагнера» у российского бизнесмена Евгения Пригожина. Бизнесмен отрицал причастность к организации и говорил, что удивлен даже фактом ее существования. В сентябре 2022 года Пригожин признался, что является основателем ЧВК.

ЧВК «в любых своих действиях свято защищает интересы России, при этом соблюдая все нормы морали», утверждал бизнесмен. В ЦАР компания предотвратила переворот, уничтожила тысячи террористов в Сахеле, говорил он.

Теги
Энтони Блинкен ЧВК Вагнера Африка США ООН
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