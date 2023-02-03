В Турции посла США призвали убрать от страны «грязные руки»

Глава турецкого МВД Сойлу счел американских послов «несчастьем» для страны, поскольку они пытаются влиять на внутренние дела

Американские послы в Турции — это «фундаментальная беда», заявил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает Anadolu.

«У Турции также есть такое несчастье: каждый американский посол, приезжающий в Турцию, беспокоится о том, что он может сделать Турции? <...> Я говорю здесь американскому послу: <...> убери свои грязные руки от Турции», — сказал министр.

Сойлу указал, что Вашингтон хотел бы «проектировать» Турцию, но этому помешал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению главы турецкого МВД, США через свои посольства вмешиваются и в дела стран Европы.

Эрдоган летом прошлого года также выступал с критикой в адрес США. Он говорил о развертывании баз США в Греции, с которой у Турции напряженные отношения, и отметил, что «Западу нельзя доверять». По его словам, Вашингтон утверждал, что американские базы в Греции направлены против России, но Эрдоган заявил, что Турция не принимает это «на веру».

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