Прокурор запросил девять лет для блогера Вероники Белоцерковской по делу о фейках

Прокурор запросил девять лет для блогера Белоцерковской по делу о фейках

Дело против Белоцерковской возбудили в марте прошлого года, она находится в розыске, ее имущество арестовано. Блогер уехала из России

Вероника Белоцерковская (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Прокуратура попросила приговорить Веронику Белоцерковскую (внесена в реестр иноагентов) к девяти годам колонии по делу о «фейках» про Вооруженные силы России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Прокурор запросил девять лет», — сказали в суде.

Дело против Белоцерковской Следственный комитет (СК) возбудил в марте прошлого года. Ее обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Блогер, как утверждает следствие, в своих постах в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) распространяла «ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей» в ходе спецоперации.

СК указывал, что Белоцерковская находится за границей. В мае ее объявили в розыск и заочно арестовали. В июне Басманный суд Москвы наложил арест на имущество блогера в России.

Белоцерковская — блогер, автор кулинарных книг и экс-владелец журнала «Собака.ru». Она родилась в Одессе.

Почти девять лет тюремного заключения за распространение «фейков» о российской армии получил оппозиционер и экс-депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин (также признан иноагентом). В декабре его приговорили по той же статье, по которой обвиняют Белоцерковскую, он получил восемь с половиной лет колонии общего режима.