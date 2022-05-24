Суд заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для блогера Вероники Белоцерковской, обвиняемой в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России, следует из картотеки суда.
СК возбудил против Белоцерковской уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК («Публичное распространение фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды») в марте. Ей грозит штраф до 5 млн руб. или до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, блогер в марте опубликовала в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) несколько постов, в которых «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей», в рамках специальной военной операции.
По информации ведомства, Белоцерковская находится за границей. 13 мая МВД объявило ее в розыск.
Белоцерковская — блогер, автор кулинарных книг. Она родилась в Одессе.
Статья о распространении фейков о действиях российских военных появилась в УК 4 марта. После начала военной операции на Украине Роскомнадзор обязал СМИ опираться при освещении боевых действий на данные из официальных российских источников.
Уголовные дела по новой статье завели против нескольких публичных людей, в том числе журналиста Александра Невзорова (4 мая его объявили в розыск) и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (арестован 22 апреля).