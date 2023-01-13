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Суд арестовал имущество обвиняемой в дискредитации блогера Белоцерковской

Суд арестовал имущество обвиняемой в дискредитации армии Белоцерковской на 152 млн руб.
Белоцерковская проходит по уголовному делу о фейках про российскую армию. В мае 2022 года ее заочно арестовали. Сама она находится за границей
Вероника Белоцерковская
Вероника Белоцерковская (Фото: belonika / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов), которая проходит по уголовному делу о распространении фейков, на общую сумму примерно 152 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе суда. 

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Басманного суда и к адвокату Эльвире Кашигиной.

Об аресте имущества Белоцерковской в суде сообщали в июне. Речь идет о машино-месте, квартире в Москве, жилых домах, квартире и земельном участке в Санкт-Петербурге.

Дело против Белоцерковской СК возбудил в марте. Она проходит по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды). Ей может грозить до 5 млн руб. штрафа, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до 15 лет.

По версии следствия, Белоцерковская в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала несколько постов, в которых «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей» в ходе спецоперации. Белоцерковская находится за границей, в мае ее заочно арестовали. 

Уголовное и административное наказание за дискредитацию российских вооруженных сил было введено в марте, вскоре после начала спецоперации на Украине. Спикер Госдумы Вячеслав Володин  выступил за дополнение статьи УК о фейках про армию пунктом, который позволит конфисковать имущество. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Вероника Белоцерковская дискредитация армии арест имущества Басманный суд
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