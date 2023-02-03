Bloomberg назвал сроки поставки дальнобойных ракет от Boeing на Украину

Поставки нового оружия начнутся через девять месяцев. В пакет войдут также зимнее обмундирование, противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot и ручные гранатометы Mk 153. Эти поставки начнутся раньше

В новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов войдут высокоточные боеприпасы большой дальности, подтвердил Bloomberg. Агентство отмечает, что их передача Украине, как и других вооружений, займет довольно много времени, порядка девяти месяцев.

Новые боеприпасы будут заказаны у компании Boeing. Как следует из описания Bloomberg, речь идет о GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, бомба малого диаметра наземного базирования). Об их возможной поставке на Украину накануне сообщал Reuters. Эта разработка Boeing представляет собой комбинацию высокоточной управляемой авиабомбы GBU-39 и ракетного двигателя. Боеприпас можно запускать из наземных ракетных комплексов M270 и HIMARS.

С 2015 года новые боеприпасы Boeing были испытаны трижды в сотрудничестве со шведской компанией Saab AB. В ходе учений они пролетели более 130 км и поразили цель с отклонением чуть больше метра. Это примерно в два раза больше, чем дальность ракет для комплекса HIMARS, которые сейчас в распоряжении украинской армии.

На закупку боеприпасов от Boeing для начала будет выделено $200 млн, сообщил собеседник Bloomberg.

В пакет также войдут противопехотные мины Claymore, зимнее обмундирование, 155-мм снаряды Excalibur с GPS-наведением, комплектующие для систем Patriot и переносные ракетные установки Mk 153.

В январе представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киеву нужны ракеты большой дальности, так как российские военные «учатся на своих ошибках» на поле боя и украинским войскам становится сложнее наносить удары по их целям.

В российском МИДе заявляли, что передача Киеву более дальнобойных средств поражения станет «красной линией» для Москвы.

В распоряжении США есть и более дальнобойные боеприпасы, пригодные для использования в HIMARS, например ATACMS дальностью 300 км. Но в июле советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не готов поставлять их Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. В декабре Wall Street Journal сообщала, что Пентагон модифицировал поставляемые Украине HIMARS так, чтобы их нельзя было использовать для запуска дальнобойных ракет, даже если Киев получит такие из третьих стран.