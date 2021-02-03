Кремль словами «если не мы, то никто» ответил на данные о вакцине в ДНР

Снабжать вакциной Донецкую и Луганскую народные республики будет Россия, сказал представитель Кремля. Ранее в ДНР сообщили, что вакцинация уже началась

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Россия будет поставлять вакцину от коронавируса в самопровозглашенные республики Донбасса, заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит», — сказал представитель Кремля. Он подтвердил, что «туда тоже будут поставки», но сроки рекомендовал уточнить у правительства.

31 января власти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что уже получили российскую вакцину «Спутник V». В ДНР пообещали открыть 32 пункта вакцинации, в том числе в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиеве, Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах, уточнили в Минздраве ДНР. За день до этого в РФПИ говорили, что «в фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии» поставок в самопровозглашенные республики.

В первую очередь прививку против COVID-19 сделают тем, кто входит в группу риска, сообщили власти ДНР. Привиться можно, если нет противопоказаний: ОРВИ, высокой температуры, уже перенесенной коронавирусной инфекции.