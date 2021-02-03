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Кремль словами «если не мы, то никто» ответил на данные о вакцине в ДНР

Снабжать вакциной Донецкую и Луганскую народные республики будет Россия, сказал представитель Кремля. Ранее в ДНР сообщили, что вакцинация уже началась
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Россия будет поставлять вакцину от коронавируса в самопровозглашенные республики Донбасса, заявил Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит», — сказал представитель Кремля. Он подтвердил, что «туда тоже будут поставки», но сроки рекомендовал уточнить у правительства.

31 января власти самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что уже получили российскую вакцину «Спутник V». В ДНР пообещали открыть 32 пункта вакцинации, в том числе в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиеве, Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах, уточнили в Минздраве ДНР. За день до этого в РФПИ говорили, что «в фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии» поставок в самопровозглашенные республики.

В первую очередь прививку против COVID-19 сделают тем, кто входит в группу риска, сообщили власти ДНР. Привиться можно, если нет противопоказаний: ОРВИ, высокой температуры, уже перенесенной коронавирусной инфекции.

В минздраве ДНР заявили о получении партии российской вакцины от COVID-19
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По данным Минздрава ДНР на 3 февраля, в республике зарегистрировано 20 786 случаев заражения коронавирусом, на стационарном лечении находятся 7990 пациентов, умерли от COVID-19 1812 человек. В ДНР уже открыта электронная регистрация на прививку.

1 февраля Донецкое агентство новостей сообщило, что глава ДНР Денис Пушилин сделал прививку российской вакциной «Спутник V». Пушилин прошел вакцинацию в Донецке — в Центральной городской клинической больнице № 6. Агентство уточнило тогда, что первая партия вакцины «Спутник V» была доставлена накануне, а в дальнейшем поставки планируются на регулярной основе.

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Правительство Луганской народной республики также сообщило, что 1 февраля там началась вакцинация, прививать будут в первую очередь медицинских работников.

На подконтрольной Киеву территории Украины вакцинация еще не началась, власти сообщают противоречивые данные о том, когда будет закуплена вакцина и какая. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял, что в феврале в рамках программы COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения, предусматривающей обеспечение вакциной бедных стран, Украина получит 117 тыс. доз препарата от компании Pfizer.

Верховная рада приняла закон о запрете российской вакцины от COVID-19
Политика
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

Верховная рада 29 января запретила закупать российскую вакцину. Депутаты тогда приняли законопроект об упрощенной процедуре регистрации зарубежных вакцин от COVID-19. Одно из положений закона напрямую запрещает применять на Украине вакцины, «разработанные в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором». Верховная рада признала Россию «государством-агрессором» в январе 2015 года.

В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине разрабатывается собственная уникальная вакцина против COVID-19. «Это не пафос и не популизм», — заверил он.

1 февраля в интервью Axios Зеленский посетовал, что в вопросе распределения вакцин Украина стоит «с протянутой рукой».

«Факт в том, что Украина не равноправный член Евросоюза или мира, это было подтверждено условиями вакцинации. Мы не относимся к приоритетным странам, которые сейчас получают вакцину», — заявил президент Украины и добавил, что «это очень неприятно — понимать, что ты стоишь с протянутой рукой».

Автор
Владислав Гордеев
ДНР и ЛНР вакцина Дмитрий Песков
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