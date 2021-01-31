В минздраве ДНР заявили о получении партии российской вакцины от COVID-19

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В самопровозглашенную Донецкую народную республику доставлена российская вакцина против коронавируса «Спутник V», сообщили Донецкому агентству новостей в пресс-службе местного министерства здравоохранения.

«Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», — сказал собеседник агентства.

В первую очередь прививку против COVID-19 сделают тем, кто входит в группу риска. Вакцинация будет бесплатной. Привиться можно, если нет противопоказаний: наличие ОРВИ, высокой температуры, уже перенесенной коронавирусной инфекции.

В ДНР будут открыты 32 пункта вакцинации, в том числе в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиеве, Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах.