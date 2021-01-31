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В минздраве ДНР заявили о получении партии российской вакцины от COVID-19

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В самопровозглашенную Донецкую народную республику доставлена российская вакцина против коронавируса «Спутник V», сообщили Донецкому агентству новостей в пресс-службе местного министерства здравоохранения.

«Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», — сказал собеседник агентства.

В первую очередь прививку против COVID-19 сделают тем, кто входит в группу риска. Вакцинация будет бесплатной. Привиться можно, если нет противопоказаний: наличие ОРВИ, высокой температуры, уже перенесенной коронавирусной инфекции.

В ДНР будут открыты 32 пункта вакцинации, в том числе в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиеве, Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах.

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Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

По данным минздрава на 30 января, всего в республике выявлено 20 343 случая заражения коронавирусом, выздоровели 10 786 человек, умерли 1793.

Накануне в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что не занимаются поставками российской вакцины против COVID-19 в Донбасс. «РФПИ не осуществляет поставку вакцины «Спутник V» в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок», — говорили в пресс-службе.

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В конце декабря руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявляло, что попросило Россию предоставить вакцину против коронавируса и первые партии «Спутника V» ожидаются в начале 2021 года.

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник сообщал, что республики должны получить российскую вакцину до конца января: по предварительным данным, ЛНР — 65 тыс. доз препарата, ДНР — 80 тыс.

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Источник: JHU
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