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РФПИ заявил об отсутствии поставок «Спутника V» в Луганск и Донецк

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не поставляет вакцину от коронавируса «Спутник V» в Луганск и Донецк. Об этом РБК сообщила пресс-служба фонда.

«РФПИ не осуществляет поставку вакцины Спутник V в Донецк и Луганск. В Фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок», — уточняется в сообщении.

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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник ранее заявил, что власти ЛНР попросили Россию помочь с вакциной. Пасечник отмечал, что первую партию «Спутника V» республика планирует получить в январе 2021 года. «Мы обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить республике вакцину от COVID-19, и нас в очередной раз услышали и поддержали», — заявил он.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил то же самое, указав, что российское правительство одобрило просьбу его региона о гуманитарной помощи в виде вакцины и начнет поставки в январе.

Позже представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что российский препарат должен поступить в ЛНР и ДНР до конца января несколькими партиями. «По предварительным данным, речь идет о поставке в ЛНР — 65 тысяч доз препарата, в ДНР — 80 тысяч», — уточнил он.

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РФПИ сообщил о возможности поставить ЕС 100 млн доз вакцины «Спутник V»
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По информации Минздрава ЛНР, в регионе выявили 2597 зараженных коронавирусом. Минздрав ДНР заявил о 20 153 заболевших.

«Спутник V», разработанной РФПИ и центром им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. О регистрации средства президент России Владимир Путин объявил 11 августа 2020-го.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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