РФПИ заявил об отсутствии поставок «Спутника V» в Луганск и Донецк

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не поставляет вакцину от коронавируса «Спутник V» в Луганск и Донецк. Об этом РБК сообщила пресс-служба фонда.

«РФПИ не осуществляет поставку вакцины Спутник V в Донецк и Луганск. В Фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок», — уточняется в сообщении.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник ранее заявил, что власти ЛНР попросили Россию помочь с вакциной. Пасечник отмечал, что первую партию «Спутника V» республика планирует получить в январе 2021 года. «Мы обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить республике вакцину от COVID-19, и нас в очередной раз услышали и поддержали», — заявил он.