СМИ узнали о передаче мандата лишившему Грудинина места в Думе кандидату

Как пишут «Ведомости», Иванюженков может получить освободившийся мандат однопартийца Михаила Авдеева, чьи полномочия досрочно прекратила Госдума. По данным газеты, вопрос о передаче могут рассмотреть на неделе

Борис Иванюженков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Бывший министр спорта, член КПРФ Борис Иванюженков может стать депутатом Госдумы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Думе и КПРФ.

По данным газеты, ему могут передать освободившийся мандат однопартийца Михаила Авдеева, чьи полномочия Госдума досрочно прекратила 21 января. Авдеев был избран VII созыв Госдумы по партийному списку. На выборах 2016 года он был на четвертом месте в подмосковной группе.

На прошлой неделе, 29 января, ЦИК исключил из выдвинутого КПРФ федерального списка троих кандидатов. Николая Васильева, Константина Черемисова и Александра Наумова. Все трое числятся в подмосковной группе списка. Васильев занимал там первое место, Черемисов и Наумов — третье и пятое соответственно. Второе место в группе занимает Алексей Русских, который в 2018 году ушел в Совет Федерации. Там он занимает должность зампредседателя комитета по экономической политике.

Партия может предложить ЦИК рассмотреть кандидата из той же группы, в которой был депутат, досрочно прекративший свои полномочия. В подмосковной группе Иванюженков занимал шестое место.

По словам пресс-секретаря лидера партии Геннадия Зюганова, Александра Ющенко Васильев, Наумов и Черемисов «сильно заняты» работой Московской области, у Иванюженкова же небольшая партийная нагрузка в регионе. Вальев, который возглавляет фракцию ЛПДР в Госдуме сообщил газете, что освободившийся депутатский мандат передадут Иванюженкову. По его словам ЦИК рассмотрит вопрос на этой неделе. Представитель Иванюженкова заявил газете, что информации о передаче мандата у него нет.