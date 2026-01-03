NYT сообщила, что окружение Мадуро в безопасности на фоне ударов США

Ни один высокопоставленный венесуэльский правительственный чиновник или военный офицер не появлялся на публике после начала ударов США, отмечает The New York Times. Окружение президента находится в безопасности, пишет издание

Обстановка перед президентским дворцом Мирафлорес после взрывов и пролётов низколетящих самолётов в Каракасе, Венесуэла (Фото: Cristian Hernandez / AP / ТАСС)

Люди из окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро находятся в безопасности после американских ударов по военным объектам в республике, сообщили два источника The New York Times (NYT). Где в данный момент находится сам глава государства, неизвестно, отмечает издание.

С момента, когда начались удары, ни один высокопоставленный венесуэльский правительственный чиновник или военный офицер не появлялся на публике, а официальное заявление властей было зачитано ведущим на государственном телевидении, обращает внимание NYT.

МИД Венесуэлы 3 января обвинил США в военной агрессии после того, как Каракас и другие районы республики подверглись ракетным ударам. В министерстве пообещали обратиться в Совет безопасности ООН для привлечения США к ответственности. Президент Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение.

Ударам подверглись военные базы, в том числе Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, а также авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.

Как уточнял РБК депутат национальной ассамблеи от штата Сулия Хуан Ромеро, были атакованы военные объекты в Каракасе, Гуаире и штате Миранда. По его оценке, в столице Венесуэлы сейчас «все в норме», полицейские и военные занимаются обеспечением порядка. «Попытка со стороны США создать ситуацию потрясения, которая спровоцирует смуту внутри страны — потерпела поражение», — сказал он.

Здание российского посольства в Каракасе не пострадало при ударах, Все сотрудники диппредстааительства находятся в безопасности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

США официально не заявляли о военной операции в Венесуэле, но ее проведение подтвердили источники CBS и The Wall Street Journal. По данным NYT, президент США Дональд Трамп вечером 2 декабря провел совещание по нацбезопасности. Штаты обвиняли власти Венесуэлы в сотрудничестве с наркоторговцами, американские военные в последние недели наносили удары по судам в Карибском море, которые, по данным Вашингтона, перевозили наркотики. Белый дом не исключал возможности наземной операции на территории республики. Москва призывала Белый дом воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту и выразила Венесуэле поддержку.