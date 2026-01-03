 Перейти к основному контенту
Удары по Венесуэле⁠,
0

NYT сообщила, что окружение Мадуро в безопасности на фоне ударов США

Сюжет
Удары по Венесуэле
Ни один высокопоставленный венесуэльский правительственный чиновник или военный офицер не появлялся на публике после начала ударов США, отмечает The New York Times. Окружение президента находится в безопасности, пишет издание
Обстановка перед президентским дворцом Мирафлорес после взрывов и пролётов низколетящих самолётов в Каракасе, Венесуэла
Обстановка перед президентским дворцом Мирафлорес после взрывов и пролётов низколетящих самолётов в Каракасе, Венесуэла (Фото: Cristian Hernandez / AP / ТАСС)

Люди из окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро находятся в безопасности после американских ударов по военным объектам в республике, сообщили два источника The New York Times (NYT). Где в данный момент находится сам глава государства, неизвестно, отмечает издание.

С момента, когда начались удары, ни один высокопоставленный венесуэльский правительственный чиновник или военный офицер не появлялся на публике, а официальное заявление властей было зачитано ведущим на государственном телевидении, обращает внимание NYT.

Взрывы в Каракасе после ударов США. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

МИД Венесуэлы 3 января обвинил США в военной агрессии после того, как Каракас и другие районы республики подверглись ракетным ударам. В министерстве пообещали обратиться в Совет безопасности ООН для привлечения США к ответственности. Президент Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение.

Ударам подверглись военные базы, в том числе Форт-Тиуна, где находятся штаб-квартира Министерства обороны республики и командования армии, а также авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.

Как уточнял РБК депутат национальной ассамблеи от штата Сулия Хуан Ромеро, были атакованы военные объекты в Каракасе, Гуаире и штате Миранда. По его оценке, в столице Венесуэлы сейчас «все в норме», полицейские и военные занимаются обеспечением порядка. «Попытка со стороны США создать ситуацию потрясения, которая спровоцирует смуту внутри страны — потерпела поражение», — сказал он.

Здание российского посольства в Каракасе не пострадало при ударах, Все сотрудники диппредстааительства находятся в безопасности, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

США официально не заявляли о военной операции в Венесуэле, но ее проведение подтвердили источники CBS и The Wall Street Journal. По данным NYT, президент США Дональд Трамп вечером 2 декабря провел совещание по нацбезопасности. Штаты обвиняли власти Венесуэлы в сотрудничестве с наркоторговцами, американские военные в последние недели наносили удары по судам в Карибском море, которые, по данным Вашингтона, перевозили наркотики. Белый дом не исключал возможности наземной операции на территории республики. Москва призывала Белый дом воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту и выразила Венесуэле поддержку.

Читайте РБК в Telegram.

