0

Израиль обвинил Мамдани в подливании «антисемитского бензина» в огонь

Власти Израиля обвинили Мамдани в антисемитизме из-за отмененных указов его предшественника, защищавших еврейское население Нью-Йорка. Сам мэр-мусульманин обещал бороться с любым проявлением антисемитизма

Правительство Израиля обвинило мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани в антисемитизме после того, как он отменил указы своего предшественника, запрещавшие городским ведомствам бойкотировать Израиль и касающиеся антисемитских заявлений.

«В свой первый же день на посту мэра Нью-Йорка Мамдани показал свое истинное лицо: он отменил определение антисемитизма, данное IHRA, и снял ограничения на бойкот Израиля», — написало Министерство иностранных дел Израиля в соцсети X.

Ведомство подчеркнуло, что «это не лидерство», а «антисемитский бензин, подлитый в открытое пламя».

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис также считает, что решение Мамдани представляет собой «непосредственную угрозу безопасности еврейских общин в Нью-Йорке и может привести к увеличению числа насильственных антисемитских нападений по всему городу».

Сам Мамдани не стал напрямую комментировать обвинения израильского правительства. Однако он заявил, что «защита еврейского населения Нью-Йорка станет приоритетом» для его администрации, передает The New York Times. «Моя администрация также будет отличаться тем, что городское правительство будет неустанно бороться с ненавистью и разобщенностью. И это включает в себя борьбу с таким бедствием, как антисемитизм», — подчеркнул он.

В Нью-Йорке проживает самая большая еврейская община за пределами Израиля, напоминает издание. В статье отмечается, что ранее Мамдани уже неоднократно критиковал Тель-Авив и его политику в отношении палестинцев, за что получал критику от властей Израиля. Так, в октябре 2025-го израильское правительство назвало Мамдани человеком, который «оправдывает террор и нормализует антисемитизм».

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
Политика
Зохрана Мамдан (в центре) во время своей предвыборной кампании, Нью-Йорк, 25 октября 2025 года

1 января Зохран Мамдани официально стал мэром Нью-Йорка, он принял присягу на Коране. Это первый случай, когда мэр города использовал священный текст мусульман для принесения присяги. «Это поистине честь и привилегия всей жизни», — сказал Мамдани.

Ранее Reuters писал, что за несколько недель до встречи президента США Дональда Трампа с Мамдани в ноябре он назвал нового мэра «радикальным левым безумцем» и «ненавистником евреев».

Мамдани, социалист с индийскими корнями, родившийся в Уганде, стал первым мусульманином, избранным мэром Нью-Йорка и самым молодым политиком на этом посту за последние сто лет. Его программа включает поддержку бесплатного проезда на городских автобусах, замораживание арендной платы за жилье с регулируемой арендой, всеобщее дошкольное образование и создание сети муниципальных продуктовых магазинов

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

