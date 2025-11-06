Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
В результате победы на выборах мэра Нью-Йорка социалиста Зохрана Мамдани Штаты потеряли небольшую часть своего суверенитета, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе выступления на бизнес-форуме во Флориде.
«Вчера вечером в Нью-Йорке мы немного потеряли суверенитет. Но мы с этим разберемся. Не беспокойтесь», — сказал он.
Мамдани, социалист с индийскими корнями, родившийся в Уганде, стал первым мусульманином, избранным мэром Нью-Йорка. Он принесет присягу в январе 2026 года. Трамп, поддерживавший соперника Мамдани, экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, назвал нового мэра «стопроцентным фанатиком-коммунистом» и пригрозил прекратить федеральное финансирование города.
