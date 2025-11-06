 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

Трамп: избрание Мамдани мэром Нью-Йорка - это потеря США части суверенитета
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

В результате победы на выборах мэра Нью-Йорка социалиста Зохрана Мамдани Штаты потеряли небольшую часть своего суверенитета, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе выступления на бизнес-форуме во Флориде.

«Вчера вечером в Нью-Йорке мы немного потеряли суверенитет. Но мы с этим разберемся. Не беспокойтесь», — сказал он.

Почему победа социалиста на выборах в Нью-Йорке может расколоть Демпартию
Политика
Зохран Мамдани&nbsp;во выборов нового мэра&nbsp;в Нью-Йорке, США, 4 ноября 2025 года

Мамдани, социалист с индийскими корнями, родившийся в Уганде, стал первым мусульманином, избранным мэром Нью-Йорка. Он принесет присягу в январе 2026 года. Трамп, поддерживавший соперника Мамдани, экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, назвал нового мэра «стопроцентным фанатиком-коммунистом» и пригрозил прекратить федеральное финансирование города.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Нью-Йорк Дональд Трамп США выборы мэра мусульмане Зохран Мамдани
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
