Новый мэр Нью-Йорка принес присягу впервые на Коране

Зохран Мамдани официально стал мэром Нью-Йорка. 34-летний демократический социалист одержал победу на выборах в ноябре

Зохран Мамдани (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Зохран Мамдани официально стал мэром Нью-Йорка, он принял присягу на Коране, сообщает abc7NY. Это первый случай, когда мэр города использует священный текст мусульман для принесения присяги.

Закрытая церемония прошла в полночь в новогоднюю ночь на станции метро Сити-Холл, одной из старейших, под мэрией. Сама станция не действует

«Это поистине честь и привилегия всей жизни», — сказал Мамдани.

В ноябре на выборах мэра Нью-Йорка сенсационную победу одержал 34-летний демократический социалист, член законодательного собрания штата Зохран Мамдани. Он обещал избирателям бесплатные и быстрые автобусы, сеть муниципальных продуктовых магазинов, всеобщее дошкольное образование и заморозку арендной платы для почти 2 млн горожан, живущих в квартирах с регулируемой рентой. Мамдани стал первым мусульманином и политиком южноазиатского происхождения на посту мэра Нью-Йорка.

Мамдани в ходе избирательной кампании характеризовал президента США Дональда Трампа как «угрозу демократии», а тот, поддержавший кандидатуру экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, называл нового мэра «стопроцентным коммунистом-фанатиком».

В ноябре в Белом доме прошла первая встреча Трампа с избранным мэром. Американский лидер счел ее продуктивной и выразил готовность работать с Мамдани, пообещав поддержку Нью-Йорку. Последний назвал республиканца хорошим президентом, несмотря на прошлые разногласия, и отметил общие цели.