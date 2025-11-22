Трамп похвалил нового мэра Нью-Йорка после неоднократных оскорблений

Президент США Дональд Трамп обменялся комплиментами с будущим мэром Нью-Йорка демократом Зохраном Мамдани на совместной пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома 21 ноября — до этого между политиками происходили разногласия, доходившие до взаимных оскорблений.

«Мы пришли к гораздо большему согласию, чем я думал <...> У нас есть одно общее: мы хотим, чтобы наш любимый город процветал», — заявил республиканец (цитата по Reuters). Трамп также заявил, что он становится тем счастливее, чем лучше Мамдани справляется.

«Что я действительно ценю в президенте, так это то, что на встрече мы сосредоточились не на разногласиях, которых много, а на общей цели, которую мы преследуем, — служении жителям Нью-Йорка», — сказал в свою очередь Мамдани.

В ноябре на выборах мэра Нью-Йорка сенсационную победу одержал 34-летний демократический социалист, член законодательного собрания штата Зохран Мамдани. Он обещал избирателям бесплатные и быстрые автобусы, сеть муниципальных продуктовых магазинов, всеобщее дошкольное образование и заморозку арендной платы для почти 2 млн горожан, живущих в квартирах с регулируемой рентой. Мамдани станет первым мусульманином и политиком южноазиатского происхождения на посту мэра Нью-Йорка.

Трамп анонсировал встречу с Мамдани 20 ноября, при этом назвав мэра «коммунистом». После победы Мамдани Трамп заявил: «Вчера вечером в Нью-Йорке мы немного потеряли суверенитет. Но мы с этим разберемся. Не беспокойтесь». До этого президент пригрозил сократить финансирование города в случае избрания социалиста. Мамдани, в свою очередь, в ходе избирательной кампании назвал Трампа «угрозой демократии».

Reuters пишет, что за несколько недель до их встречи Трамп назвал Мамдани «радикальным левым безумцем» и «ненавистником евреев».