Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве
В Киеве работают силы противовоздушной обороны, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.
«Пребывайте в укрытиях», — добавил он.
ТСН сообщает о взрывах в Киеве и его пригороде — Вышгороде.
В Киеве объявили воздушную тревогу после того, как о работе ПВО сообщили в военной администрации Киевской области. Там продолжает действовать воздушная тревога. Также ее объявили в Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Силы ПВО работали в Киеве и утром 1 января. Позже Нацбанк Украины сообщил о возгорании в одном из своих зданий, а спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что взрывной волной были повреждены здания украинского парламента.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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