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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

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Военная операция на Украине
До этого силы ПВО сработали в Киевской области. В украинской столице и ряде регионов объявлена воздушная тревога

В Киеве работают силы противовоздушной обороны, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Пребывайте в укрытиях», — добавил он.

ТСН сообщает о взрывах в Киеве и его пригороде — Вышгороде.

В Киеве объявили воздушную тревогу после того, как о работе ПВО сообщили в военной администрации Киевской области. Там продолжает действовать воздушная тревога. Также ее объявили в  Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Власти Киевской области сообщили о работе ПВО
Политика

Силы ПВО работали в Киеве и утром 1 января. Позже Нацбанк Украины сообщил о возгорании в одном из своих зданий, а спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что взрывной волной были повреждены здания украинского парламента.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Киев Киевская область Виталий Кличко ПВО взрывы
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