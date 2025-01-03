Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве

До этого силы ПВО сработали в Киевской области. В украинской столице и ряде регионов объявлена воздушная тревога

В Киеве работают силы противовоздушной обороны, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Пребывайте в укрытиях», — добавил он.

ТСН сообщает о взрывах в Киеве и его пригороде — Вышгороде.

В Киеве объявили воздушную тревогу после того, как о работе ПВО сообщили в военной администрации Киевской области. Там продолжает действовать воздушная тревога. Также ее объявили в Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Силы ПВО работали в Киеве и утром 1 января. Позже Нацбанк Украины сообщил о возгорании в одном из своих зданий, а спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что взрывной волной были повреждены здания украинского парламента.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.