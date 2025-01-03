Власти Киевской области сообщили о работе ПВО
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщила военная администрация региона в телеграм-канале.
В Киевской области объявлена воздушная тревога. Также сигналы тревоги звучат Черниговской, Житомирской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.
Власти Киевской области сообщали о работе ПВО в регионе утром 31 декабря. В ночь на 31 декабря взрывы звучали и в украинской столице. Также ПВО сработали в Киеве утром 1 января. Позже Нацбанк Украины сообщил о возгорании в одном из своих зданий, а спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что взрывной волной были повреждены здания украинского парламента.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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