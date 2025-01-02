Стефанчук сообщил о повреждении здания Рады при взрывах в Киеве 1 января
В результате взрывов в центре Киева 1 января взрывной волной были повреждены здания Верховной Рады, где размещены комитеты и подразделения аппарата украинского парламента, сообщил спикер Руслан Стефанчук. Его заявление приводится в телеграм-канале Рады.
1 января на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия произошедшего, сейчас проводится оценка ущерба.
«Несмотря на повреждения, соответствующие подразделения аппарата ВРУ прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу Верховной Рады Украины и ее органов», — подчеркнул Стефанчук.
Взрывы в Киеве прозвучали утром 1 января. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что они произошли в Святошинском и Печерском районах города (в последнем находятся здания Рады), и сообщил о работе сил противовоздушной обороны.
Нацбанк Украины сообщил о возгорании в одном из своих зданий. Повреждения получили окна верхних этажей здания. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших не было, добавил регулятор.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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