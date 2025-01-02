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Военная операция на Украине ,  
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Стефанчук сообщил о повреждении здания Рады при взрывах в Киеве 1 января

Спикер Стефанчук: здания Рады были повреждены при взрывах в Киеве 1 января
Сюжет
Военная операция на Украине
Здания Рады в Киеве были повреждены взрывной волной 1 января, заявил спикер Стефанчук. О повреждении одного из своих зданий заявил и Нацбанк Украины. Утром 1 января Кличко сообщил о работе ПВО в городе
Верховная рада&nbsp;Украины в Киеве
Верховная рада Украины в Киеве (Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС)

В результате взрывов в центре Киева 1 января взрывной волной были повреждены здания Верховной Рады, где размещены комитеты и подразделения аппарата украинского парламента, сообщил спикер Руслан Стефанчук. Его заявление приводится в телеграм-канале Рады.

1 января на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия произошедшего, сейчас проводится оценка ущерба.

«Несмотря на повреждения, соответствующие подразделения аппарата ВРУ прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу Верховной Рады Украины и ее органов», — подчеркнул Стефанчук.

Нацбанк Украины сообщил о возгорании после взрывов в Киеве
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Национальный Банк Украины в Киеве

Взрывы в Киеве прозвучали утром 1 января. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что они произошли в Святошинском и Печерском районах города (в последнем находятся здания Рады), и сообщил о работе сил противовоздушной обороны.

Нацбанк Украины сообщил о возгорании в одном из своих зданий. Повреждения получили окна верхних этажей здания. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших не было, добавил регулятор.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Киев Руслан Стефанчук Верховная рада Украины повреждения взрыв
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