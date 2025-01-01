Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Киеве в Святошинском и Печерском районах произошли взрывы из-за атаки, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее он сообщил, что в городе работают системы ПВО и призвал оставаться в укрытиях.
О взрывах в городе также сообщает «Суспiльне».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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