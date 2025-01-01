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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о взрывах в Киеве

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Военная операция на Украине

В Киеве в Святошинском и Печерском районах произошли взрывы из-за атаки, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее он сообщил, что в городе работают системы ПВО и призвал оставаться в укрытиях.

О взрывах в городе также сообщает «Суспiльне».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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