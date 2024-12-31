В Киеве прозвучала новая серия взрывов

В Киеве работают средства ПВО, в городе объявлена воздушная тревога. Ночью там также звучали взрывы

В Киеве на Украине прозвучали взрывы, передают ТСН и Суспiльне.

В городе около 08:17 мск была объявлена воздушная тревога. Как сообщает РБК-Украина, первый взрыв прозвучал около 09:01 мск, второй — в 09:03.

Позднее городская военная администрация в телеграм-канале сообщила о работе ПВО и призвала граждан оставаться в укрытиях.

В Киеве и других регионах Украины периодически объявляют воздушную тревогу, власти сообщают о работе ПВО.

Ранее, в ночь на 31 декабря, в Киеве также прозвучала серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал об «угрозе баллистики» и также рассказал о работе ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.