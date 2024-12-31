В Киеве прозвучала новая серия взрывов
В Киеве на Украине прозвучали взрывы, передают ТСН и Суспiльне.
В городе около 08:17 мск была объявлена воздушная тревога. Как сообщает РБК-Украина, первый взрыв прозвучал около 09:01 мск, второй — в 09:03.
Позднее городская военная администрация в телеграм-канале сообщила о работе ПВО и призвала граждан оставаться в укрытиях.
В Киеве и других регионах Украины периодически объявляют воздушную тревогу, власти сообщают о работе ПВО.
Ранее, в ночь на 31 декабря, в Киеве также прозвучала серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал об «угрозе баллистики» и также рассказал о работе ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов