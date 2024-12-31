Власти Киевской области сообщили о работе ПВО

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщила военная администрация региона в телеграм-канале.

«В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Пребывайте в укрытиях до конца воздушной тревоги», — говорится в публикации.

Сигналы воздушной тревоги звучат также в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

До этого в ночь на 31 декабря силы ПВО работали в Киеве. «Суспiльне» сообщало о нескольких взрывах в украинской столице.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.