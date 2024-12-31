Власти Киевской области сообщили о работе ПВО
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщила военная администрация региона в телеграм-канале.
«В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Пребывайте в укрытиях до конца воздушной тревоги», — говорится в публикации.
Сигналы воздушной тревоги звучат также в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
До этого в ночь на 31 декабря силы ПВО работали в Киеве. «Суспiльне» сообщало о нескольких взрывах в украинской столице.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов