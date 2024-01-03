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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде решили эвакуировать 600 человек из-за боеприпаса

Губернатор Гладков: в Белгороде эвакуируют 600 человек из-за боеприпаса
Сюжет
Военная операция на Украине
На улице Красноармейская в Белгороде нашли неразорвавшийся боеприпас. Власти решили эвакуировать порядка 600 жителей частных домов, сообщил губернатор

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгороде эвакуируют 600 человек из частных домов из-за неразорвавшегося боеприпаса. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Боеприпас саперы нашли на улице Красноармейская. «Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это порядка 600 человек», — сообщил он.

Городские чиновники обходят дома и предлагают всем жителям в этом районе выехать в пункты временного размещения. Жителей вывезут на автобусах и обеспечат едой и питьем. «Дома, из которых вывезем жителей, будет охранять полиция, муниципальная стража и самооборона вплоть до полного возвращения жителей», — сообщил губернатор.

По его словам, взрывотехники Министерства обороны принимают решение об утилизации боеприпаса. Также саперы нашли еще два снаряда в микрорайоне Улитка. «После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях. Алгоритм доведем дополнительно», — указал Гладков.

Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Белгород последние дни попадает под сильные обстрелы ВСУ. Наиболее сильный произошел 30 декабря - тогда Киев использовал для атаки две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства, сообщало Минобороны. В результате обстрелов погибли 25 человек, число раненых превысило 100 человек.

О ракетной опасности в Белгороде власти предупреждали и 2 января и 3 января. Во время обстрела города и окрестностей 2 января пострадали 11 человек. За 3 января над Белгородской областью сбили 12 ракет ВСУ: шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха», сообщили в Минобороны. Губернатор региона сообщал, что ситуация остается напряженной.

Белгород после обстрела. Фотографии
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Белгород обстрел эвакуация
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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