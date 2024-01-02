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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при обстреле Белгорода и области выросло до 11

Гладков: 11 человек пострадали в результате трех обстрелов Белгорода и области
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Число пострадавших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ увеличилось до 11 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек», — написал глава региона.

Об обстреле региона Гладков сообщил утром 2 января. Тогда он уточнял, что в результате обстрела пострадали семеро человек, а позже сообщил о гибели мужчины, рядом с машиной которого разорвался снаряд.

«В Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, в 6 квартирах 4 МКД, 7 хозсубъектах и 37 автомобилях и одном автобусе. В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, 2 гаражах и 7 автомобилях», — добавил губернатор.

Гладков сообщил о погибшем при третьей попытке ВСУ атаковать Белгород
Политика

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили еще 109 человек.

Президент Владимир Путин назвал обстрел города терактом. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгород Вячеслав Гладков обстрел Военная операция на Украине
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