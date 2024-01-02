Число пострадавших при обстреле Белгорода и области выросло до 11

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Число пострадавших в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ увеличилось до 11 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек», — написал глава региона.

Об обстреле региона Гладков сообщил утром 2 января. Тогда он уточнял, что в результате обстрела пострадали семеро человек, а позже сообщил о гибели мужчины, рядом с машиной которого разорвался снаряд.

«В Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, в 6 квартирах 4 МКД, 7 хозсубъектах и 37 автомобилях и одном автобусе. В Белгородском районе разрушения различной степени зафиксированы в 14 частных домовладениях, 2 гаражах и 7 автомобилях», — добавил губернатор.

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр Белгорода, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили еще 109 человек.



Президент Владимир Путин назвал обстрел города терактом. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).



