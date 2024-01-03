Мэрия Белгорода предупредила об авиационной опасности

Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Мэрия Белгорода предупредила жителей города и Белгородского района об авиационной опасности, сообщение опубликовано в телеграм-канале.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Авиационная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Утром в этот же день, 3 января, глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ дважды обстреляли Белгород. Минобороны отчиталось об уничтожении над областью 12 ракет за утро. В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили шесть ракет тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» и шесть ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр города, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек.