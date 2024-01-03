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Военная операция на Украине ,  
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Мэрия Белгорода предупредила об авиационной опасности

Мэрия Белгорода предупредила жителей об авиационной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород
Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Мэрия Белгорода предупредила жителей города и Белгородского района об авиационной опасности, сообщение опубликовано в телеграм-канале.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Авиационная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Утром в этот же день, 3 января, глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ дважды обстреляли Белгород. Минобороны отчиталось об уничтожении над областью 12 ракет за утро. В ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили шесть ракет тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» и шесть ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Гладков сообщил о напряженной ситуации в Белгороде из-за обстрелов
Политика
Вячеслав Гладков

После начала военной операции на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Один из самых массированных произошел 30 декабря. Тогда ВСУ обстреляли центр города, в том числе ракетами с кассетными боеприпасами, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек.

Теги
Белгород предупреждение обстрел
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