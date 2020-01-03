Нефть подскочила в цене после гибели иранского военачальника Сулеймани

Нефть подскочила в цене после гибели иранского военачальника Сулеймани

Цены на нефть выросли на новостях о гибели в результат авиаудров США крупного иранского военачальника Касема Сулеймани. Нефть марки Brent прибавила более 3% и выросла в цене до 68,25 долл. за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На максимуме, который наблюдался около 5:40 (мск), цена нефти Brent достигала 68,86 долл. за баррель.

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