Общество⁠,
0

Пожар произошел на следующем из Турции в Новороссийск танкере

Фото: X
Фото: X

Пожар начался на следующем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии, после того как судно подорвалось на мине и произошел взрыв, передает Bloomberg со ссылкой на портового агента.

Главная дирекция морских дел Турции сообщила, что пожар возник «в результате внешнего воздействия». На момент инцидента груза на судне не было. Для эвакуации 25 членов экипажа направлены спасатели. В посольстве России в Стамбуле сообщили об отсутствии на судне граждан России.

Танкер Kairos находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, пишет Bloomberg. США таких мер не вводили.

В июне нефтяной танкер Adalynn, на борту которого были семь россиян, включая капитана, загорелся в Оманском заливе. С судна эвакуировали 24 члена экипажа. В январе 2024 года пожар возник на нефтетанкере Marlin Luanda после атаки йеменских хуситов.

Софья Полковникова
танкер Турция мина
