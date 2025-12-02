Путин наградил ЛУКОЙЛ орденом

Путин наградил коллектив компании ЛУКОЙЛ орденом «За доблестный труд». Сейчас нефтяная компания находится под санкциями США и распродает свой зарубежный бизнес. Кремль на фоне этого призывал соблюдать права российской корпорации

Владимир Путин (Фото: Global Look Press )

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив компании ЛУКОЙЛ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

В документе говорится, что коллектив награжден «за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и достигнутые трудовые успехи».

«Наградить: орденом «За доблестный труд» коллектив публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», город Москва», — говорится в документе.

Кроме того, орденом Почета удостоены коллективы ООО «Лукойл-Транс», а также филиалов ЛУКОЙЛа в Астраханской, Свердловской области и Пермском крае. Почетным знаком «За успехи в труде» награжден коллектив пермской «дочки» компании «Яреганефть» (Республика Коми).

В конце октября 2025-го США ввели против компании блокирующие санкции. Позднее компания решила продать свои зарубежные активы. В конце октября ЛУКОЙЛ сообщил о получении от международной энергетической группы Gunvor Group предложения о приобретении зарубежных активов, однако сделка сорвалась после того, как американский Минфин дал понять, что выступает против нее.

Компания сообщала, что ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежного бизнеса. Среди потенциальных покупателей активов Bloomberg называл американские Exxon Mobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil (Adnoc) из ОАЭ, а также частный инвестфонд Carlyle и казахстанскую «Казмунайгаз». Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предписало свернуть операции с ЛУКОЙЛом к 13 декабря.

Власти России считают санкции незаконными. В Кремле заявляли, что все законные интересы ЛУКОЙЛа должны быть соблюдены.

Государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» был создан 25 ноября 1991 года. На ЛУКОЙЛ приходится 2% мировой нефтедобычи, 2% переработки нефти и 1% мировых разведанных запасов нефти. В группу компаний входят перерабатывающие заводы, нефтепродукты и нефтехимия, и сеть заправочных станций. Основным владельцем является основатель компании Вагит Алекперов.