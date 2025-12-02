 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Путин наградил ЛУКОЙЛ орденом

Сюжет
Война санкций
Путин наградил коллектив компании ЛУКОЙЛ орденом «За доблестный труд». Сейчас нефтяная компания находится под санкциями США и распродает свой зарубежный бизнес. Кремль на фоне этого призывал соблюдать права российской корпорации
ЛУКОЙЛ
Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив компании ЛУКОЙЛ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

В документе говорится, что коллектив награжден «за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и достигнутые трудовые успехи».

«Наградить: орденом «За доблестный труд» коллектив публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», город Москва», — говорится в документе.

Кроме того, орденом Почета удостоены коллективы ООО «Лукойл-Транс», а также филиалов ЛУКОЙЛа в Астраханской, Свердловской области и Пермском крае. Почетным знаком «За успехи в труде» награжден коллектив пермской «дочки» компании «Яреганефть» (Республика Коми).

Reuters сообщил о продаже Леонидом Федуном доли в ЛУКОЙЛе
Бизнес
Леонид Федун

В конце октября 2025-го США ввели против компании блокирующие санкции. Позднее компания решила продать свои зарубежные активы. В конце октября ЛУКОЙЛ сообщил о получении от международной энергетической группы Gunvor Group предложения о приобретении зарубежных активов, однако сделка сорвалась после того, как американский Минфин дал понять, что выступает против нее.

Компания сообщала, что ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежного бизнеса. Среди потенциальных покупателей активов Bloomberg называл американские Exxon Mobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil (Adnoc) из ОАЭ, а также частный инвестфонд Carlyle и казахстанскую «Казмунайгаз». Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предписало свернуть операции с ЛУКОЙЛом к 13 декабря.

Власти России считают санкции незаконными. В Кремле заявляли, что все законные интересы ЛУКОЙЛа должны быть соблюдены.

Государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» был создан 25 ноября 1991 года. На ЛУКОЙЛ приходится 2% мировой нефтедобычи, 2% переработки нефти и 1% мировых разведанных запасов нефти. В группу компаний входят перерабатывающие заводы, нефтепродукты и нефтехимия, и сеть заправочных станций. Основным владельцем является основатель компании Вагит Алекперов.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Владимир Путин указы ЛУКОЙЛ
