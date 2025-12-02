Путин наградил ЛУКОЙЛ орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив компании ЛУКОЙЛ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
В документе говорится, что коллектив награжден «за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и достигнутые трудовые успехи».
«Наградить: орденом «За доблестный труд» коллектив публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», город Москва», — говорится в документе.
Кроме того, орденом Почета удостоены коллективы ООО «Лукойл-Транс», а также филиалов ЛУКОЙЛа в Астраханской, Свердловской области и Пермском крае. Почетным знаком «За успехи в труде» награжден коллектив пермской «дочки» компании «Яреганефть» (Республика Коми).
В конце октября 2025-го США ввели против компании блокирующие санкции. Позднее компания решила продать свои зарубежные активы. В конце октября ЛУКОЙЛ сообщил о получении от международной энергетической группы Gunvor Group предложения о приобретении зарубежных активов, однако сделка сорвалась после того, как американский Минфин дал понять, что выступает против нее.
Компания сообщала, что ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежного бизнеса. Среди потенциальных покупателей активов Bloomberg называл американские Exxon Mobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil (Adnoc) из ОАЭ, а также частный инвестфонд Carlyle и казахстанскую «Казмунайгаз». Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предписало свернуть операции с ЛУКОЙЛом к 13 декабря.
Власти России считают санкции незаконными. В Кремле заявляли, что все законные интересы ЛУКОЙЛа должны быть соблюдены.
Государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть» был создан 25 ноября 1991 года. На ЛУКОЙЛ приходится 2% мировой нефтедобычи, 2% переработки нефти и 1% мировых разведанных запасов нефти. В группу компаний входят перерабатывающие заводы, нефтепродукты и нефтехимия, и сеть заправочных станций. Основным владельцем является основатель компании Вагит Алекперов.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили