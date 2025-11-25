Reuters сообщил о продаже Леонидом Федуном доли в ЛУКОЙЛе
Бывший вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун продал свою долю в компании, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Доля бизнесмена составляла приблизительно 10%, покупателем выступил сам ЛУКОЙЛ, утверждает агентство. По расчетам Reuters, объем проданных ценных бумаг стоит примерно $7 млрд.
Федун решил отказаться от российских активов, поскольку является резидентом Монако, рассказал один из источников Reuters.
РБК обратился за комментарием к Федуну и отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.
США в конце октября внесли ЛУКОЙЛ в SDN-лист, предполагающий санкции «самого верхнего уровня». Под ограничения также попали все дочерние предприятия, в которых компания владеет более чем 50%. Минфин США предписал до 21 ноября завершить все операции с подсанкционными лицами. Позднее на часть из них было выпущено продление лицензий до 13 декабря.
В связи с введением санкций встал вопрос о судьбе зарубежных активов ЛУКОЙЛа, на которые, по оценкам аналитиков, приходится примерно 15% EBITDA компании. В части проектов за рубежом речь идет о долях существенно меньше 50%, но блокирующие санкции США все равно парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими компаниями и проведение с ними любых операций, включая получение финансовых доходов от их деятельности, объясняли эксперты. У ЛУКОЙЛа не получилось продать зарубежные активы Gunvor, затем компания сообщила о ведении переговоров с несколькими возможными покупателями.
Федуну 69 лет. Он с $8,88 млрд находится на 389-м месте в рейтинге богатейших людей мира, составляемом Bloomberg. Пост вице-президента ЛУКОЙЛа он занимал с 1996 года, ушел с поста летом 2022-го. Решение принято в связи с «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», сообщала пресс-служба компании.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили