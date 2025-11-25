Reuters сообщил о продаже Леонидом Федуном доли в ЛУКОЙЛе

Рыночная стоимость почти 10-процентной доли Федуна достигала $7 млрд, подсчитал Reuters. ЛУКОЙЛ попал под санкции более месяца назад. Источник агентства связал продажу с резидентством Федуна в Монако

Леонид Федун (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Бывший вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун продал свою долю в компании, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Доля бизнесмена составляла приблизительно 10%, покупателем выступил сам ЛУКОЙЛ, утверждает агентство. По расчетам Reuters, объем проданных ценных бумаг стоит примерно $7 млрд.

Федун решил отказаться от российских активов, поскольку является резидентом Монако, рассказал один из источников Reuters.

РБК обратился за комментарием к Федуну и отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

США в конце октября внесли ЛУКОЙЛ в SDN-лист, предполагающий санкции «самого верхнего уровня». Под ограничения также попали все дочерние предприятия, в которых компания владеет более чем 50%. Минфин США предписал до 21 ноября завершить все операции с подсанкционными лицами. Позднее на часть из них было выпущено продление лицензий до 13 декабря.

В связи с введением санкций встал вопрос о судьбе зарубежных активов ЛУКОЙЛа, на которые, по оценкам аналитиков, приходится примерно 15% EBITDA компании. В части проектов за рубежом речь идет о долях существенно меньше 50%, но блокирующие санкции США все равно парализуют участие ЛУКОЙЛа в управлении этими компаниями и проведение с ними любых операций, включая получение финансовых доходов от их деятельности, объясняли эксперты. У ЛУКОЙЛа не получилось продать зарубежные активы Gunvor, затем компания сообщила о ведении переговоров с несколькими возможными покупателями.

Федуну 69 лет. Он с $8,88 млрд находится на 389-м месте в рейтинге богатейших людей мира, составляемом Bloomberg. Пост вице-президента ЛУКОЙЛа он занимал с 1996 года, ушел с поста летом 2022-го. Решение принято в связи с «достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», сообщала пресс-служба компании.