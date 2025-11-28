Кремль назвал даты визита Путина в Индию
Президент России Владимир Путин по приглашению премьера Нарендры Моди посетит Индию 4-5 декабря. Об этом сообщил Кремль.
Пройдут переговоры с индийской делегацией во главе с Моди, стороны обсудят вопросы российско-индийских отношений «особо привилегированного стратегического партнерства», включая политику, экономику, науку, и культуру.
Состоится также отдельная встреча с президентом Индии Драупади Мурму. «По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан целый ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
