Политика⁠,
0

Кремль назвал даты визита Путина в Индию

Путин посетит Индию 4-5 декабря
Путин посетит Индию 4-5 декабря по приглашению премьера Нарендры Моди. Состоится также отдельная встреча Путина с президентом Дроупади Мурму
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по приглашению премьера Нарендры Моди посетит Индию 4-5 декабря. Об этом сообщил Кремль.

Пройдут переговоры с индийской делегацией во главе с Моди, стороны обсудят вопросы российско-индийских отношений «особо привилегированного стратегического партнерства», включая политику, экономику, науку, и культуру.

Состоится также отдельная встреча с президентом Индии Драупади Мурму. «По итогам переговоров будет принято совместное заявление и подписан целый ряд двусторонних межведомственных и коммерческих документов», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
