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Военная операция на Украине ,  
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Экс-глава ЦРУ назвал причину провала контрнаступления Украины

Экс-глава ЦРУ Петреус: неудачное наступление Киева связано с нехваткой оружия
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия правильно выстроила оборону и Запад не обеспечил ВСУ необходимым вооружением для ее прорыва, считает бывший глава ЦРУ. По его мнению, усилия Москвы оказались недооценены
Дэвид Петреус
Дэвид Петреус (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Украина во время своего летнего наступления «безусловно, не достигла всего того, на что надеялась», причиной этому стала задержка в получении ВСУ вооружений от западных стран. Об этом заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», трансляция шла на YouTube-канале Washington Post.

Петреус напомнил, что США долго не соглашались передать танки Abrams A1, а это оттянуло и процесс передачи Германией своих Leopard. Кроме того, откладывалось решение по кассетным боеприпасам, «которые могли быть очень полезны», системам РСЗО дальнего радиуса действия, но прежде всего — западной авиации. При этом, согласно западной доктрине, для прорыва линий обороны необходимо превосходство в воздухе и множество других факторов.

«Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — сказал Петреус.

Петреус возглавлял Центральное командование Пентагона (2008-2010), силы содействия безопасности в Афганистане (2010-2011) и ЦРУ (2011-2012). Washington Post отмечает, что ему дали прозвище «Царь Давид» за его эффективность.

Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией
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Фото:John Moore / Getty Images

Говоря о трениях с Китаем по вопросу Тайваня и военной мощи США для сдерживания Пекина, он напомнил об еще одном факторе — оценке готовности противника применить силу. Петреус подчеркнул, что решения в отношении одной части света отражаются на событиях в другой, и если конгресс не одобрит дополнительную помощь Украине — «это послужит сигналом для Индо-Тихоокеанского региона». В качестве примера он привел ситуацию с началом российской военной операции: по версии генерала, она началась на фоне недостаточной реакции Запада на присоединение Крыма к России и с учетом ухода американских войск из Афганистана в августе 2021 года.

Для Тайваня есть важные уроки в конфликте на Украине: организация систем вооружения, резервистов, продления сроков призыва, обучения и другие, продолжил он и подчеркнул: «Я думаю, что Украина стала поучительной историей и для Китая».

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Президент Чехии признал невыполнение данных Украине обещаний
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Петр Павел

Накануне, 1 декабря, украинский президент Владимир Зеленский признал, что наступление не достигло ожидаемых целей. «Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен <...>. Мы хотели получить более быстрые результаты [контрнаступления]. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт», — сказал он. Зеленский также предупредил о начале новой фазы в конфликте и пообещал построить оборонительные укрепления от Донбасса до Западной Украины.

Путин не раз объявлял о провале наступления Украины и огромных потерях украинской армии. По данным российского Минобороны, потери ВСУ с начала лета составили 125 тыс. человек.

Еще до начала наступления руководство западных стран непублично выражало сомнения в том, что Украина сможет добиться решающего прорыва в этом году. Со ссылкой на источники об этом писало, в частности, Bloomberg. Среди прочего, собеседники агентства называли более вероятным сценарий, при котором ВСУ добьются только ограниченных успехов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЦРУ Украина наступление контрнаступление
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