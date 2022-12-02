Кличко рассказал о работе киевского метро в случае блэкаута

При отключении электричества в метро киевляне смогут заряжать телефоны и подключиться к интернету, также там будет питьевая вода и санузлы. В качестве временных пунктов размещения будут работать 45 станций, только подземные

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Киевское метро в случае полного отключения энергии будет работать как пункт временного пребывания и укрытие для жителей, сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

«Движение поездов метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения будет приостановлено. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — сообщил он.

В качестве укрытий будут функционировать 45 станций (всего их 52), исключая наземные. Там будет работать интернет, можно будет заряжать гаджеты, будет доступна питьевая вода и санитарные узлы.

Кличко предупредил, что температура на станциях в среднем составляет 12–14 градусов, поэтому приходить туда следует с теплой одеждой.

Мэр добавил, что в случае отключения электроэнергии в результате новых атак наземный электротранспорт заменят бесплатные автобусы. Для этого есть запас горючего и различные генераторы.

После атак по энергоинфраструктуре на Украине начались отключения электричества, как аварийные, так и по графику. Удары начались в начале октября. Президент Владимир Путин назвал атаки «неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики».



Последний массированный удар был 23 ноября. После него в украинской столице и других городах на случай новых массовых отключений организовали более 4 тыс. «пунктов несокрушимости». Там людям бесплатно и круглосуточно доступны электричество, вода, тепло, аптечка, мобильная связь и интернет. Их оборудовали при школах, больницах, областных и районных администрациях.

Президент страны Владимир Зеленский раскритиковал работу Кличко, в частности, в вопросе организации «пунктов несокрушимости». Он отметил, что ожидает от мэрии «более качественной работы».

Кличко отмечал, что в случае ухудшения ситуации киевлянам, возможно, придется переезжать. По его словам, речь может идти о частичной эвакуации в пригород, если у людей там есть дома с водой и печами.