EFE узнало, что суд рассмотрит взрыв у посольства Украины как теракт
Национальный суд Испании возбудит дело о взрыве у посольства Украины в Мадриде, который будет расследоваться как возможный террористический акт. Об этом сообщает EFE со ссылкой на источники.
По данным агентства, судья Хосе Луис Калама в качестве гипотезы рассматривает «совершение теракта», так как посылка была адресована украинскому послу Сергею Погорельцеву.
Суд заведет уголовное дело после того, как полиция предоставит отчет о произошедшем.
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