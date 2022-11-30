EFE: суд в Испании может рассмотреть взрыв у посольства Украины как теракт

EFE узнало, что суд рассмотрит взрыв у посольства Украины как теракт

Фото: Carlos Luján / Keystone Press Agency / Global Look Press

Национальный суд Испании возбудит дело о взрыве у посольства Украины в Мадриде, который будет расследоваться как возможный террористический акт. Об этом сообщает EFE со ссылкой на источники.

По данным агентства, судья Хосе Луис Калама в качестве гипотезы рассматривает «совершение теракта», так как посылка была адресована украинскому послу Сергею Погорельцеву.

Суд заведет уголовное дело после того, как полиция предоставит отчет о произошедшем.

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