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Россия направила в ОЗХО ноту о подготовке провокации со стороны Украины

Организация по запрещению химического оружия (Гаага, Нидерланды)
Организация по запрещению химического оружия (Гаага, Нидерланды) (Фото: Peter Dejong / AP)

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту о провокации с химическим оружием на Славянской ТЭС в Николаевке Донецкой области. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы направили уже соответствующую ноту в технический секретариат, сообщили о готовящихся планах провокации в Николаевке, сообщили также о том, что провокации украинские националисты собираются организовать и в других местах — в Николаеве, в Харькове», — сказал он.

По словам Шульгина, представительство России направило в ОЗХО более 20 нот. Организация подтвердила получение этой информации и передает ее странам-участницам, сказал он.

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Накануне Межведомственный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны России заявил, что украинские военные готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Николаевке Донецкой области (ДНР). «На насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС завезены емкости с жидким хлором», — утверждало ведомство.

Кроме того, штаб сообщил о размещении украинской артиллерии и РСЗО на территории предприятия «Укрхимтрансаммиак» в Николаеве, а также дислокации подразделений теробороны и тяжелого вооружения на предприятии «Харьков Химпром».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля и не раз обвиняла Киев в планах применить химическое оружие. Украинские власти отрицали подготовку таких действий.

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