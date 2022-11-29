Госдеп США одобрил продажу Финляндии оружия на $323 млн
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Финляндии вооружений на $323,3 млн, агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона уведомило об это решении конгресс, говорится на сайте оборонного ведомства.
Речь идет о поставках в Финляндию 40 тактических ракет и четырех устройствах наведения AIM 9X Block II, 48 единицах управляемой авиабомбы AGM-154 Joint Stand Off Weapons (JSOW) и сопутствующего оборудования.
В администрации президента сочли, что сделка является «крайне необходимой» и поддержит нацбезопасность США и надежного партнера — Финляндии, республика получит возможность улучшить возможности в классах вооружений «воздух-воздух» и «воздух-земля».
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