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Зеленский назвал «фейковым» перемирие в Донбассе

На запланированном на 9 декабря саммите «нормандского формата» необходимо обсудить вопрос достижения «настоящего» перемирия и прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

«Фейковое прекращение огня. Фейковое хлебное перемирие», — заявил украинский лидер, пояснив, что «два-три дня было перемирие, а затем начали постреливать». Зеленский сообщил, что считает «серьезным» прекращением огня отсутствие выстрелов, заявив о необходимости установления понятных сроков.

Говоря об ожиданиях от саммита «нормандского формата» в Париже, президент Украины также назвал условие проведения выборов в Донбассе. По его словам, выборы в регионе могут пройти, когда вся его территория будет находиться под контролем Киева.

Помимо этого, Зеленский сообщил о планах обсудить вопрос передачи Украине контроля над границей с Россией в Донбассе.

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Дедлайн для закона об особом статусе Донбасса. Что важно знать

Ранее украинский лидер заявил о намерении поднять на встрече «нормандской четверки» вопрос о возвращении Донбасса, отметив, что ситуацию на юго-востоке Украины можно решить только дипломатическим путем.

Саммит в «нормандском формате» состоится в Париже 9 декабря этого года. Предыдущая встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии прошла в 2016 году. Ожидается, что стороны обсудят вопросы исполнения минских соглашений, одним из пунктов которых является введение особого статуса для Донбасса. Срок действия закона о режиме местного самоуправления в регионе истекает 31 декабря. По действующему закону Украина гарантирует, что не допустит уголовное преследование участников военных действий на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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