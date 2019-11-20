Зеленский назвал «фейковым» перемирие в Донбассе

На запланированном на 9 декабря саммите «нормандского формата» необходимо обсудить вопрос достижения «настоящего» перемирия и прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

«Фейковое прекращение огня. Фейковое хлебное перемирие», — заявил украинский лидер, пояснив, что «два-три дня было перемирие, а затем начали постреливать». Зеленский сообщил, что считает «серьезным» прекращением огня отсутствие выстрелов, заявив о необходимости установления понятных сроков.

Говоря об ожиданиях от саммита «нормандского формата» в Париже, президент Украины также назвал условие проведения выборов в Донбассе. По его словам, выборы в регионе могут пройти, когда вся его территория будет находиться под контролем Киева.

Помимо этого, Зеленский сообщил о планах обсудить вопрос передачи Украине контроля над границей с Россией в Донбассе.